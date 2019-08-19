Ботсвана возобновляет лицензию Tsodilo на разведку алмазов на участке BK16

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Tsodilo Resources заявила, что Министерство минеральных ресурсов Ботсваны продлило ее лицензию на разведку BK16 на дополнительный двухлетний период, который закончится 30 сентября 2021 года.









Фото: Tsodilo







В Tsodilo заявили, что основным акцентом программы разработки на следующие два года станет вторая фаза программы отбора проб с поверхности, которая будет заключаться в добыче, переработке и извлечении алмазов из 20 000 метрических тонн кимберлита.

Первая фаза программы отбора проб, которая была недавно завершена, продемонстрировала, что на кимберлите BK16 могут быть добыты ценные алмазы в диапазоне от 281 до 792 долларов за карат.

Это также подтвердило присутствие алмазов типа IIa, где 3,8% алмазов были идентифицированы как высококачественные алмазы типа IIa, состоящие преимущественно из камней цвета D.

Алмазоносная кимберлитовая трубка BK16 имеет размер около 6 га.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished