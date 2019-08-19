Ботсвана возобновляет лицензию Tsodilo на разведку алмазов на участке BK16

В Tsodilo заявили, что основным акцентом программы разработки на следующие два года станет вторая фаза программы отбора проб с поверхности, которая будет заключаться в добыче, переработке и извлечении алмазов из 20 000 метрических тонн кимберлита.
Первая фаза программы отбора проб, которая была недавно завершена, продемонстрировала, что на кимберлите BK16 могут быть добыты ценные алмазы в диапазоне от 281 до 792 долларов за карат.
Это также подтвердило присутствие алмазов типа IIa, где 3,8% алмазов были идентифицированы как высококачественные алмазы типа IIa, состоящие преимущественно из камней цвета D.
Алмазоносная кимберлитовая трубка BK16 имеет размер около 6 га.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished