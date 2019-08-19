AGD Diamonds признана лучшей компанией в сфере промышленной безопасности в регионе

AGD Diamonds получила высшую оценку жюри в каждом из четырех этапов конкурса, презентовав свою деятельность по обеспечению промышленной безопасности на производственных объектах. По итогам анкетирования, оценивающего работу служб производственного контроля компаний, викторины «Основы промышленной безопасности» и блиц-опроса «История развития российского горного и промышленного надзора» AGD Diamonds была признана победителем.
Игровая форма мероприятия позволила продемонстрировать серьезные показатели, которых достигли предприятия Архангельской области, работая над обеспечением промышленной безопасности и предупреждением производственного травматизма.
К участию были приглашены шесть компаний: АО «AGD Diamonds», ПАО «Севералмаз», АО «Северо-Онежский бокситовый рудник», ООО «Онега Неруд», АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие».
В феврале 2019 года сотрудники компании AGD Diamonds также получили награды за успехи в области промышленной безопасности и охраны труда.
AGD Diamonds ведет добычу алмазов на алмазном месторождении имени В. Гриба в Архангельской области.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург