BlueRock реализовала алмаз весом 7,63 карата по цене $ 6 815 за карат

Это пятый алмаз компании, который был продан в этом году на сумму более $50 000. Всего было продано камней на сумму $500 000.
«Постоянная и улучшающаяся регулярность производства высококачественных камней подкрепляет потенциальную ценность проекта и эффективность наших недавних улучшений в эксплуатационных методах, - сказал исполнительный председатель BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Я с нетерпением жду, чтобы сообщить нашим акционерам о дальнейшем улучшении производства на Кареевлей, поскольку мы продолжаем реализовывать операционные инициативы для оптимизации работы шахты».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished