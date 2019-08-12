BlueRock реализовала алмаз весом 7,63 карата по цене $ 6 815 за карат

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BlueRock Diamonds, которая владеет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке и ведет на нем операции по добыче алмазов, продала камень весом 7,63 карата за $52 000 или $6 815 за карат.

Это пятый алмаз компании, который был продан в этом году на сумму более $50 000. Всего было продано камней на сумму $500 000.









Фото: BlueRock



«Постоянная и улучшающаяся регулярность производства высококачественных камней подкрепляет потенциальную ценность проекта и эффективность наших недавних улучшений в эксплуатационных методах, - сказал исполнительный председатель BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Я с нетерпением жду, чтобы сообщить нашим акционерам о дальнейшем улучшении производства на Кареевлей, поскольку мы продолжаем реализовывать операционные инициативы для оптимизации работы шахты».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished