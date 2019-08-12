Охранники ZCDC выпустили собак на незаконных алмазодобытчиков в Маранге

Охранники государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) выпустили собак и нанесли серьезные ранения нескольким незаконным алмазодобытчикам в Маранге, сообщают местные общественные организации.Зимбабвийская правозащитная организация "Центр управления природными ресурсами" (Centre for Natural Resources Governance, CNRG) заявила, что шахтеры-старатели были арестованы охранниками во время добычи алмазов возле Мбада-Хиллз в Маранге.«Мы потрясены продолжающимся применением насилия и убийств в качестве наказания против старателей агентами государственной безопасности и государственными охранниками ZCDC, - привело NewZimbabwe.com заявление исполнительного директора CNRG Фараи Мугуву (Farai Muguwu). - Охранники приказали им сесть под дулом пистолета, надели наручники и спустили на них злобных собак, что привело к серьезным травмам. Шахтерам-старателям было отказано в еде и доступе к оборудованию для омовения».Он сказал, что они хотят, чтобы юристы по правам человека Зимбабве и Комиссия по правам человека Зимбабве помогли успешно привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека, и положить конец безнаказанности, которой они пользуются.В июне американский ювелирный онлайн-магазин Blue Nile занес в черный список алмазы, добытые в Зимбабве, из-за предполагаемых нарушений прав человека в Маранге.