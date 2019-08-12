Эксклюзив

Алмазный бизнес по-прежнему блестящий, и его ждет хорошее будущее

Хитеш Патель (Hitesh Patel), управляющий директор Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd., в 1997 году стал заниматься семейным бизнесом и помогать своему отцу Лалджибхаю Пателю (Laljibhai Patel), основателю Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd. Воодушевленный...

Вчера

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

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Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

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29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

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22 июля 2019

Китай ограничивает импорт золота в условиях усиления торговой войны c США

Сегодня
Новости

Китай с мая запретил импорт золота, стремясь пресечь отток долларов и укрепить китайскую валюту в юанях по мере замедления экономического роста, сообщает Reuters.
Китай сократил поставки примерно на 300-500 тонн по сравнению с прошлым годом, что в текущих ценах составляет от 15 до 25 миллиардов долларов. Ограничения стали результатом растущей конфронтации в торговле с США, которая замедлила темпы роста Китая за последние три десятилетия и привела к падению юаня до самого низкого уровня с 2008 года. 
Китай является крупнейшим в мире импортером золота, приняв в прошлом году около 1 500 тонн золота стоимостью 60 млрд долларов, согласно данным таможенных органов. 
Это эквивалентно одной трети всего мирового предложения. Данные китайской таможни показывают, что страна импортировала 575 тонн золота в первой половине года, по сравнению с 883 тоннами за тот же период 2018 года. 
В мае Китай импортировал 71 тонну по сравнению с 157 тоннами в мае 2018 года. В июле - последнем месяце, по которому имеются данные, - снижение было еще более резким: было поставлено 57 тонн золота по сравнению с 199 тоннами в июне прошлого года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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