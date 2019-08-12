Китай ограничивает импорт золота в условиях усиления торговой войны c США

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Китай с мая запретил импорт золота, стремясь пресечь отток долларов и укрепить китайскую валюту в юанях по мере замедления экономического роста, сообщает Reuters.

Китай сократил поставки примерно на 300-500 тонн по сравнению с прошлым годом, что в текущих ценах составляет от 15 до 25 миллиардов долларов. Ограничения стали результатом растущей конфронтации в торговле с США, которая замедлила темпы роста Китая за последние три десятилетия и привела к падению юаня до самого низкого уровня с 2008 года.

Китай является крупнейшим в мире импортером золота, приняв в прошлом году около 1 500 тонн золота стоимостью 60 млрд долларов, согласно данным таможенных органов.

Это эквивалентно одной трети всего мирового предложения. Данные китайской таможни показывают, что страна импортировала 575 тонн золота в первой половине года, по сравнению с 883 тоннами за тот же период 2018 года.

В мае Китай импортировал 71 тонну по сравнению с 157 тоннами в мае 2018 года. В июле - последнем месяце, по которому имеются данные, - снижение было еще более резким: было поставлено 57 тонн золота по сравнению с 199 тоннами в июне прошлого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished