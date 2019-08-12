Tiffany & Co. запускает новые мужские коллекции

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Ритейлер ювелирных изделий класса «люкс» Tiffany & Co. объявил о запуске Tiffany Men's, новых специализированных мужских коллекций.

Tiffany Men's отражает дух современного человека: смелого и уверенного в себе, непринужденного, но изысканного, чей стиль характеризует приверженность качеству.









Фото: Tiffany & Co.







«Tiffany Men's сфокусирована на мастерстве, которое является основой нашей компании. Tiffany 1837 - это посвящение мастерству и выверенной временем технике, благодаря которым создаются ювелирные изделия, с фокусом на то, что за каждым из них стоит человек», - говорит Рид Кракофф (Reed Krakoff), главный арт-дизайнер Tiffany & Co.

Одно из самых впечатляющих изделий в Tiffany Men's - единственный в своем роде, изготовленный вручную из чистого стерлингового серебра и 18-каратного желтого золота шахматный набор цвета вермильона, доступный на заказ.

Дизайнерский ассортимент Tiffany Men's являет собой новую главу в истории ювелирного дома, сигнализируя о расширении бренда роскошных товаров для мужчин.





Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished