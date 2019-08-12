Эксклюзив

Алмазный бизнес по-прежнему блестящий, и его ждет хорошее будущее

Хитеш Патель (Hitesh Patel), управляющий директор Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd., в 1997 году стал заниматься семейным бизнесом и помогать своему отцу Лалджибхаю Пателю (Laljibhai Patel), основателю Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd. Воодушевленный...

Вчера

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

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29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Tiffany & Co. запускает новые мужские коллекции

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Новости

Ритейлер ювелирных изделий класса «люкс» Tiffany & Co.  объявил о запуске Tiffany Men's, новых специализированных мужских коллекций. 
Tiffany Men's отражает дух современного человека: смелого и уверенного в себе, непринужденного, но изысканного, чей стиль характеризует приверженность  качеству. 

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Фото: Tiffany & Co.


«Tiffany Men's сфокусирована на мастерстве, которое является основой нашей компании. Tiffany 1837 - это посвящение мастерству и выверенной временем технике, благодаря которым создаются ювелирные изделия, с фокусом на то, что за каждым из них стоит человек», - говорит Рид Кракофф (Reed Krakoff), главный арт-дизайнер Tiffany & Co. 
Одно из самых впечатляющих изделий в Tiffany Men's -  единственный в своем роде, изготовленный вручную из чистого стерлингового серебра и 18-каратного желтого золота шахматный набор цвета вермильона, доступный на заказ. 
Дизайнерский ассортимент Tiffany Men's являет собой новую главу в истории ювелирного дома, сигнализируя о расширении бренда роскошных товаров для мужчин.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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