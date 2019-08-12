Управляющий директор Debswana скончался

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De Beers заявила, что потрясена и опечалена внезапной смертью управляющего директора Debswana Альберта Мильтона (Albert Milton).

Компания, которой принадлежит 50% акций Debswana, сказала, что Милтон заболел в Йоханнесбурге в прошлый четверг вечером и был помещен в больницу, но умер рано утром в пятницу.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Альберта, родственникам и друзьям. Наши мысли с ними в это самое трудное время», - заявили в De Beers.

Милтон был назначен управляющим директором Debswana и членом исполнительного комитета De Beers в декабре 2018 года.

Он начал работу в Debswana в 1992 году и занимал различные должности в горнодобывающей компании, включая руководящие посты.

De Beers сообщила, что финансовый директор Debswana Линетт Армстронг (Lynette Armstrong) будет исполнять обязанности управляющего директора.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished