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Хитеш Патель (Hitesh Patel), управляющий директор Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd., в 1997 году стал заниматься семейным бизнесом и помогать своему отцу Лалджибхаю Пателю (Laljibhai Patel), основателю Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd. Воодушевленный...

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Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

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На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

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29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

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22 июля 2019

Управляющий директор Debswana скончался

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De Beers заявила, что потрясена и опечалена внезапной смертью управляющего директора Debswana Альберта Мильтона (Albert Milton).
Компания, которой принадлежит 50% акций Debswana, сказала, что Милтон заболел в Йоханнесбурге в прошлый четверг вечером и был помещен в больницу, но умер рано утром в пятницу.
«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Альберта, родственникам и друзьям. Наши мысли с ними в это самое трудное время», - заявили в De Beers.
Милтон был назначен управляющим директором Debswana и членом исполнительного комитета De Beers в декабре 2018 года.
Он начал работу в Debswana в 1992 году и занимал различные должности в горнодобывающей компании, включая руководящие посты.
De Beers сообщила, что финансовый директор Debswana Линетт Армстронг (Lynette Armstrong) будет исполнять обязанности управляющего директора.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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