Чистая прибыль АЛРОСА во 2 квартале снизилась на 47% по сравнению с тем же периодом в прошлом году

АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах за 2 квартал 2019 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.Чистая прибыль за 2 квартал 2019 года снизилась на 47% по сравнению с тем же кварталом 2018 года, до 13 млрд руб., что обусловлено снижением выручки и прибыльности (-13% по сравнению с 2018 годом). Снижение чистой прибыли на 44% по сравнению с предыдущим кварталом главным образом связано со снижением выручки, а также снижением влияния разовых факторов, имевших место в 1 квартале, – уменьшением дохода от курсовых разниц.Выручка компании за 2 квартал снизилась на 19% по сравнению с первым кварталом, до 57 млрд руб., вследствие падения выручки от продажи алмазов. Снижение объема продаж в каратах составило 22% по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение выручки на 21% в годовом исчислении связано со сокращением объемов (‑8% г/г) и изменением структуры продаж.Показатель EBITDA за 2 квартал на фоне снижения выручки составил 25 млрд руб. (-20% кв/кв и -39% г/г).Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 1 квартала 2019 года и составила 44%.Свободный денежный поток за 2 квартал составил 2,4 млрд руб. (1 квартал 2019 г.: 26 млрд руб.) на фоне снижения операционного денежного потока, сезонного роста инвестиций и увеличения оборотного капитала.Чистый долг/EBITDA на конец 2 квартала 2019 года составил 0,3х (без изменений к предыдущему периоду).В 2019 году АЛРОСА намерена увеличить производство до 38,5 млн каратов (ранее – ок. 38 млн каратов); такжекомпания рассчитывает реализовать 32-33 млн каратов алмазного сырья.