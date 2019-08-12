Выставка выращенных в лаборатории бриллиантов дебютирует в Мумбае с успехом

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Совет по продвижению синтетических бриллиантов и ювелирных изделий с выращенными в лаборатории камнями (Lab Grown Diamond and Jewellery Promotion Council) завершил свою дебютную международную выставку выращенных в лаборатории бриллиантов International Labgrown Diamond Jewellery Show (LDJS) с большой надеждой и энтузиазмом, говорится в пресс-релизе, распространенном советом. Выставка LDJS в формате B2B (бизнес-бизнесу) проводилась с 9 по 12 августа 2019 года в шатре с кондиционером Shaila Lawn возле молочной фабрики «Mahananda» в Горегаоне, Мумбаи. На мероприятии присутствовало более 70 экспонентов, которые продемонстрировали полный ассортимент выращенных в лаборатории камней для 25 000 посетителей, трейдеров и покупателей.

Сомчай Пхорнчиндарк (Somchai Phornchindark), президент Конфедерации драгоценных камней, ювелирных изделий и драгоценных металлов Таиланда, который открыл выставку, и почетный гость Атул Джогани (Atul Jogani) из Ассоциации торговцев драгоценными камнями и ювелирными изделиями Таиланда посетили киоски со своей делегацией, проявив живой интерес к выставленным товарам.

В своем вступительном слове Сомчай сказал: «Даже если отрасль выращенных в лаборатории камней сейчас не огромна, она имеет огромный потенциал. Эта отрасль растет как на дрожжах. LDJS-2019 станет катализатором для быстрого развития отрасли».

Комментируя выставку, Атул Джогани заявил: «По сравнению с добываемыми алмазами выращенные в лаборатории кристаллы очень экономичны и привлекают покупателей с небольшим бюджетом. Теперь любой, кто хочет носить украшения с бриллиантами, может совершить покупку и наслаждаться ими».

Совет по продвижению синтетических бриллиантов и ювелирных изделий с выращенными в лаборатории камнями - международная торговая организация, занимающаяся продвижением отрасли выращенных в лаборатории камней. Совет был основан в Индии в 2015 году для продвижения и развития торговли ювелирными изделиями с синтетическими бриллиантами. LGDJPC, торговый орган, соответствующий стандартам ответственного производства камней, стремится обеспечить наилучшую деловую практику и прозрачность, чтобы оставаться в рамках торговли экологически-чистыми товарами.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished