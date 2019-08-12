Mountain Province Diamonds получила уведомление Nasdaq о минимальной цене на акции

Mountain Province Diamonds Inc. объявила о получении от Nasdaq Stock Market уведомления, что котировка акций компании не соответствует требованию о минимальной цене предложения, предусмотренному правилами Nasdaq в обеспечение листинга на этой фондовой бирже.Положение Nasdaq 5450 (a) (1) требует, чтобы на котируемые ценные бумаги поддерживалась минимальная цену предложения в размере US$1.00 за акцию. При этом положение 5810(c)(3) (A) предусматривает, что невыполнение данного требования становится возможным в случае, если они не выполняется в течение 30 дней работы биржи.Исходя из цены обыкновенных акций Mountain Province на момент закрытия биржи за 30 последовательных дней ее работы - с 28 июня по 12 августа 2019 года, компания не обеспечила соответствие требованию минимальной цены предложения.Полученное от Nasdaq уведомление в настоящее время не оказывает влияние на листинг Mountain Province. В соответствии с положением Nasdaq 5810(c)(3)(A), компании предоставлено 180 календарных дней - до 10 февраля 2020 года, чтобы восстановить соблюдение правила листинга 5450(a)(1).Для этого требуется, чтобы обыкновенные акции на момент закрытия торгов стоили не менее US$1,00 в течение, как минимум, 10 последовательных дней торговой активности. В случае, если Mountain Province не обеспечит соответствие данному требованию в течение действия первого периода уведомления - 180 календарных дней (до 10 февраля 2020 года), компании может быть предоставлено дополнительное время для его выполнения или в отношении ее может быть применена процедура делистинга акций на фондовой бирже.На бизнес-операции Mountain Province уведомление Nasdaq влияния не оказывает. Компания также зарегистрирована на фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange), уведомление не влияет на обращение ценных бумаг на этой бирже.