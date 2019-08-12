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22 июля 2019

Mountain Province Diamonds получила уведомление Nasdaq о минимальной цене на акции

Сегодня
Новости

mountainprovince_logo.pngMountain Province Diamonds Inc. объявила о получении от Nasdaq Stock Market уведомления, что котировка акций компании не соответствует требованию о минимальной цене предложения, предусмотренному правилами Nasdaq в обеспечение листинга на этой фондовой бирже.  
Положение Nasdaq 5450 (a) (1) требует, чтобы на котируемые ценные бумаги поддерживалась минимальная цену предложения в размере US$1.00 за акцию. При этом положение 5810(c)(3) (A) предусматривает, что невыполнение данного требования становится возможным в случае, если они не выполняется  в течение 30 дней работы биржи.  
Исходя из цены обыкновенных акций Mountain Province на момент закрытия биржи за 30 последовательных дней ее работы - с 28 июня по 12 августа 2019 года, компания не обеспечила  соответствие требованию минимальной цены предложения. 
Полученное от Nasdaq уведомление в настоящее время не оказывает влияние на листинг Mountain Province.  В соответствии с положением Nasdaq 5810(c)(3)(A), компании предоставлено 180 календарных дней - до 10 февраля 2020 года, чтобы восстановить соблюдение правила листинга 5450(a)(1).  
Для этого требуется, чтобы обыкновенные акции на момент закрытия торгов стоили не менее US$1,00 в течение, как минимум, 10 последовательных дней торговой активности.  В случае, если Mountain Province не обеспечит соответствие данному требованию в течение действия первого периода уведомления -  180 календарных дней (до 10 февраля 2020 года), компании может быть предоставлено дополнительное время для его выполнения или в отношении ее может быть применена процедура делистинга акций на фондовой бирже.
На бизнес-операции Mountain Province уведомление Nasdaq влияния не оказывает. Компания также зарегистрирована на фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange), уведомление не влияет на обращение ценных бумаг на этой бирже. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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