Эксклюзив

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

PANDORA и Warner Bros. запускают коллекцию, вдохновленную фильмами о Гарри Поттере

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Новости

Pandora объявила, что будет работать в партнерстве с Warner Bros. Consumer Products, чтобы представить новую коллекцию украшений на тему фильмов о Гарри Поттере.
Коллекция будет состоять из 12 изделий ручной работы, включая подвески и браслеты, вдохновленные знаковыми персонажами и символами из фильмов о Гарри Поттере.
Главный креативный и бренд-менеджер Pandora Стивен Фэйрчайлд (Stephen Fairchild) заявил: «Гарри Поттер приносил радость и веру в магию поколениям, и поклонники Pandora просили эту коллекцию годами. Украшения Pandora воплощают в жизнь личные истории, а дружба, любовь и храбрость, рассказанные в «Гарри Поттере», находят отклик у поклонников Pandora. Мы очень рады донести эту коллекцию до поклонников по всему миру».
Коллекция будет доступна в интернете и в магазинах компании с ноября.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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