PANDORA и Warner Bros. запускают коллекцию, вдохновленную фильмами о Гарри Поттере

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Pandora объявила, что будет работать в партнерстве с Warner Bros. Consumer Products, чтобы представить новую коллекцию украшений на тему фильмов о Гарри Поттере.

Коллекция будет состоять из 12 изделий ручной работы, включая подвески и браслеты, вдохновленные знаковыми персонажами и символами из фильмов о Гарри Поттере.

Главный креативный и бренд-менеджер Pandora Стивен Фэйрчайлд (Stephen Fairchild) заявил: «Гарри Поттер приносил радость и веру в магию поколениям, и поклонники Pandora просили эту коллекцию годами. Украшения Pandora воплощают в жизнь личные истории, а дружба, любовь и храбрость, рассказанные в «Гарри Поттере», находят отклик у поклонников Pandora. Мы очень рады донести эту коллекцию до поклонников по всему миру».

Коллекция будет доступна в интернете и в магазинах компании с ноября.





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург