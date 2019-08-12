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15 июля 2019

Ангола продаст акционерный капитал в 195 фирмах, включая Endiama

Сегодня
Новости

Правительство Анголы планирует продать акционерный капитал, которым он полностью или частично владеет, в 195 различных компаниях в рамках программы приватизации.
Согласно Jornal de Angola, продажа акций в этих организациях будет проводиться в период с 2019 по 2022 годы посредством открытых тендеров и первичного публичного размещения акций.
Из целевых компаний 175 будут проданы посредством публичного тендера.
Государственная алмазная компания Endiama станет одной из приватизируемых фирм.
В прошлом месяце сообщалось, в настоящий момент создается агентство по минеральным ресурсам, которое будет служить в качестве регулятора и концессионера. 
Endiama больше не будет брать на себя эти роли, и часть акций алмазной компании будет размещена на бирже.
Реорганизация горнодобывающего сектора Анголы последует за реорганизацией нефтяного сектора, в результате которой Sonangol продала свои нестратегические активы, и в 2020 году миноритарная доля его капитала будет размещена на фондовой бирже.
Ожидается, что прибыль Endiama в этом году составит около $1,5 млрд по сравнению с $1,25 млрд, которые компания получила в 2018 году от реализации 8,47 млн каратов. 
Endiama владеет 41% акций Catoca, которая добывает и продает около 6,8 млн каратов. Запасы ангольского рудника оцениваются в 120 млн каратов. 
Она также владеет двумя другими первичными кимберлитовыми проектами - Камутуэ (Camutue) и Луо (Luo). 
Также компания владеет пакетами акций некоторых вторичных аллювиальных проектов - Читолотоло (Chitolotolo), Чимбонго (Chimbongo), Камбанже (Cambange), Куанго (Cuango) и Луло (Lulo).  
Endiama совместно с российской компанией АЛРОСА проводили разведку алмазов на кимберлитовом проекте Луаше (Luaxe).  
Месторождение было открыто в 2013 году, на нем возможно добыть 350 млн каратов за 30 лет жизни шахты. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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