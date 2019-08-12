В первом полугодии продажи алмазов с рудника Летсенг компании Gem Diamonds достигли $ 1 697 за карат

Gem Diamonds сообщила, что средняя цена от продажи алмазов, добытых на принадлежащем компании на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото, в первой половине 2019 года достигла показателя в $1 697 за карат, что на 10% больше, чем $1 537 за карат в предыдущем полугодии.Тем не менее общая стоимость продаж алмазного сырья за отчетный период упала на 2%, до $94,5 млн с $97,5 млн.Самая высокая цена в $48 225 была достигнута от продажи алмаза цвета D типа IIа весом 70,69 карата, а розовый алмаз весом 13,32 карата был реализован за $656 934 за карат, что является самым высоким показателем в долларах США за карат, когда-либо достигнутым при реализации алмаза, добытого на руднике Летсенг.Добыча на руднике Летсенг упала на 13%, до 56 668 каратов с 65 279 каратов, добытых во второй половине 2018 года.Gem Diamonds сообщила, что в течение этого периода ограниченная переработка руды на трубке Сателлит (Satellite), на которой добывают дорогостоящие алмазы, привела к снижению содержания кристаллов в руде по сравнению с предыдущим периодом.«Это, в совокупности с обработкой меньших объемов руды, привело к добыче руды с меньшим содержанием алмазов», - говорится в сообщении.Gem Diamonds добыла три алмаза весом более 100 каратов за рассматриваемый период, а еще два алмаза весом более 100 каратов были произведены в июле.