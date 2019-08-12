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15 июля 2019

DDI объявила о назначении нового исполнительного директора

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«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи, объявила о назначении Яна Роу (Ian Rowe) своим новым исполнительным директором. 
Роу вступит в должность с 2 сентября, его назначение связано с предстоящим уходом с поста Дороте Гизенга (Dorothée Gizenga), которая в качестве основателя DDI обеспечивала руководство и вдохновляла организацию в течение более десяти лет, и которая теперь станет региональным директором в целях расширения сферы деятельности DDI в Африке. Офис Гизенга будет базироваться в Киншасе, ДРК. 
Ян Роу, занимающий пост заместителя исполнительного директора DDI с сентября 2018 года, имеет 20-летний опыт работы в Африке, Латинской Америке и регионе Карибского бассейна, где он работал с организациями гражданского общества и учреждениями Организации Объединенных Наций в области развития, социально-экономического восстановления и предотвращения конфликтов. 
В качестве заместителя исполнительного директора DDI Роу руководил ее операциями в Сьерра-Леоне и шестимесячным процессом стратегического планирования, направленным на то, чтобы придать поддержке сектора кустарной алмазной добычи больший приоритет в рамках политики устойчивого развития. 
«Кустарные старатели находятся в устье алмазного трубопровода. Их вовлечение в формальную алмазную экономику приносит пользу не только им самим и их общинам, но  и отрасли в целом», - говорит Роу.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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