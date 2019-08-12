Stornoway обнародовала финансовые результаты за 2 квартал 2019 года

Stornoway Diamond Corporation обнародовала финансовые и операционные результаты за квартал, закончившийся 30 июня 2019 года.Доходы за три отчетных месяца составили 189,4 млн канадских долларов против 56,9 млн долларов за аналогичный период 2018 года.Чистый убыток корпорации достиг 346,3 млн канадских долларов по сравнению со вторым кварталом прошлого года, когда он составил 35,9 млн долларов, что в основном было обусловлено снижением цен на необработанные алмазы.В текущем квартале скорректированный показатель EBITDAStornoway вырос до $13,1 млн канадских долларов, что значительно превышает показатель за тот же период 2019 года.По состоянию на 30 июня 2019 года, денежные средства и их эквиваленты составили 21,3 млн канадских долларов.Во втором квартале Stornoway провела два тендера, в ходе которых было продано в общей сложности 460 832 карата. Достигнутая средняя цена продажи в размере US$ 76 за карат для всех товаров, проданных в течение квартала, представляет собой снижение на 9% по сравнению с первым кварталом 2019 года, что в корпорации объясняют слабыми рыночными условиями, которые, по мнению ее руководства, обусловлены в первую очередь избыточным предложением необработанных алмазов по отношению к спросу, их высоким уровнем запасов и снижением доступности банковского финансирования.В отчетном квартале было переработано в общей сложности 695 934 тонн руды и извлечено 463 136 каратов при среднем содержании алмазов в 67 каратов на сто тонн руды. Добыча алмазоносной руды увеличилась в годовом исчислении на 107% за счет доставки руды более высокого качества из подземного рудника на перерабатывающий завод.«Добыча во втором квартале на нашем руднике Ренард (Renard) превысила результаты первого квартала: объем переработанной руды вырос на 19%, став рекордно высоким показателем, а добыча алмазоносной руды увеличилась на 4% по сравнению с первыми тремя месяцами года. В основном это связано с увеличением коэффициента задействования перерабатывающего производства на Ренард, так как в течение первого квартала мы столкнулись с проблемами из-за очень холодной погоды и повысили эффективность профилактических ремонтных отключений», - прокомментировал Патрик Годин (Patrick Godin), президент и генеральный директор.