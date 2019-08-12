Первый открытый тендер Анголы на пять лицензий на добычу полезных ископаемых начнется на следующей неделе

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Ангола собирается открыть первый публичный тендер по пяти концессионным лицензиям на добычу полезных ископаемых. Тендер начнется в конце этого месяца и продлится до третьей недели сентября.

Министерство минеральных ресурсов Анголы заявило, что первый открытый тендер состоится 27 августа в Анголе, а остальные три тендера состоятся 10, 16 и 20 сентября в Дубае, Пекине и Лондоне, соответственно.

В открытых тендерах будут предоставлены лицензии на разработку месторождений алмазов, железа и фосфатов.

Из пяти концессий на добычу полезных ископаемых, которые должны были быть выставлены на аукцион, две являются алмазными.

Алмазные концессии находятся в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда, а железная концессия расположена в провинции Северная Кванза.

Две фосфатные концессии располагаются в провинциях Кабинда и Заир.

В горнодобывающей промышленности Анголы большую часть занимает производство алмазов.

В прошлом году в стране было добыто 9,4 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished