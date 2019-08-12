Эксклюзив

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

Первый открытый тендер Анголы на пять лицензий на добычу полезных ископаемых начнется на следующей неделе

Сегодня
Новости

Ангола собирается открыть первый публичный тендер по пяти концессионным лицензиям на добычу полезных ископаемых. Тендер начнется в конце этого месяца и продлится до третьей недели сентября.
Министерство минеральных ресурсов Анголы заявило, что первый открытый тендер состоится 27 августа в Анголе, а остальные три тендера состоятся 10, 16 и 20 сентября в Дубае, Пекине и Лондоне, соответственно.
В открытых тендерах будут предоставлены лицензии на разработку месторождений алмазов, железа и фосфатов.
Из пяти концессий на добычу полезных ископаемых, которые должны были быть выставлены на аукцион, две являются алмазными.
Алмазные концессии находятся в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда, а железная концессия расположена в провинции Северная Кванза.
Две фосфатные концессии располагаются в провинциях Кабинда и Заир.
В горнодобывающей промышленности Анголы большую часть занимает производство алмазов.
В прошлом году в стране было добыто 9,4 млн каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished