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15 июля 2019

De Beers разрешит сайтхолдерам выбирать алмазы для покупки

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de_beers_logo.pngDe Beers сообщила сайтхолдерам, что они смогут отказаться от покупки половины камней весом менее трех четвертей карата на тендере, который пройдет на следующей неделе в столице Ботсваны Габороне, привели средства массовой информации заявления людей, знакомых с ситуацией.
Как сообщается, De Beers разрешит покупать на 20% алмазов меньше, а это означает, что сайтхолдеры могут убрать до одной пятой алмазов из партии, и компания снизит цену на аналогичную сумму.
Bloomberg сообщает, что этот шаг может позволить покупателям увеличить прибыль, поскольку отбракованные камни имеют минимальную прибыль.
«De Beers усердно работает над тем, чтобы предложить своим клиентам гибкость в решении краткосрочных проблем, - сказал Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер специализированной алмазно-консультативной фирмы Gemdax. - Но в более долгосрочной перспективе речь идет о выравнивании ситуации с бриллиантами».
Спрос на алмазы остается слабым в связи с проблемами у огранщиков из-за увеличения запасов бриллиантов и осторожности покупателей в результате макроэкономической неопределенности, в частности из-за торговой войны между США и Китаем.
В первой половине года основная скорректированная прибыль De Beers до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 27%, до $518 млн. 
За рассматриваемый период компания продала 15,5 млн каратов алмазов, что на 13% ниже по сравнению с предыдущим периодом. 
Производство алмазов компанией De Beers также сократилось на 11% в годовом исчислении, до 15,6 млн каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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