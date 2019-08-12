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15 июля 2019

Бриллиант «Призрак розы» весом 14,83 карата, добытый АЛРОСА, может стать одним из самых дорогих в мире камней

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Российская горнодобывающая компания АЛРОСА намерена продать свой розовый бриллиант весом 14,83 карата «Призрак розы» в ноябре этого года, привело агентство Bloomberg сообщение представителя компании Евгении Козенко.
Иден Рахминов (Eden Rachminov), председатель правления Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), сказал, что стоимость этого камня может составлять от 60 до 65 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих розовых бриллиантов из когда-либо проданных. 

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                                  Фото: АЛРОСА


«Призрак розы» был оценен Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) как яркий пурпурно-розовый бриллиант с превосходной чистотой, превосходной огранкой и очень хорошей симметрией, привело агентство заявление пресс-службы компании.
Овальный кристалл, добытый АЛРОСА в 2017 году, был назван в честь балета «Призрак розы». Первоначально камень весил 27,85 карата, ограночной фабрике АЛРОСА потребовался ровно год, чтобы подготовить и огранить алмаз.
Представитель пресс-службы АЛРОСА Евгения Козенко не стала комментировать предполагаемую цену камня, но добавила, что он станет самым дорогим бриллиантом в России, сообщает Bloomberg.
Компания решила продать бриллиант как раз в то время, когда производство розовых алмазов на руднике Аргайл (Argyle) Rio Tinto подходит к концу. Раньше этот рудник являлся крупнейшим источником розовых бриллиантов в мире.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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