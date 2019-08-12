Эксклюзив

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

Tiffany & Co. намерена привезти бренд в Индию

Сегодня
Новости

Tiffany & Co. и Reliance Brands Limited объявили о планах выхода на ювелирный рынок Индии. Через совместное предприятие Tiffany планирует открыть новые магазины в Дели во 2-м полугодии 2019 года и в Мумбае во 2-м полугодии 2020 года, используя свой и без того сильный имидж и узнаваемость бренда на этом развивающемся рынке предметов роскоши. 

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                                                 Фото: Tiffany & Co.


«Будучи мировым ювелирным брендом с магазинами во многих важнейших городах мира, Tiffany сможет появиться в индийских торговых центрах с их растущей клиентской базой класса люкс, что представляет уникальную возможность для расширения компании, - сказал Филипп Галтье (Philippe Galtié), исполнительный вице-президент по глобальным продажам Tiffany & Co. - Мы гордимся тем, что работаем с индийским лидером в сфере розничной торговли предметами роскоши RBL, чтобы развить наше присутствие на рынке и еще больше расширить капитал нашего бренда в этой стране».
Tiffany имеет более чем 320 магазинов в более чем 25 странах, из которых более 80 - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания также владеет веб-сайтами для электронных продаж на 14 рынках мира.

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