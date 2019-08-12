Tiffany & Co. намерена привезти бренд в Индию

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Tiffany & Co. и Reliance Brands Limited объявили о планах выхода на ювелирный рынок Индии. Через совместное предприятие Tiffany планирует открыть новые магазины в Дели во 2-м полугодии 2019 года и в Мумбае во 2-м полугодии 2020 года, используя свой и без того сильный имидж и узнаваемость бренда на этом развивающемся рынке предметов роскоши.









Фото: Tiffany & Co.







«Будучи мировым ювелирным брендом с магазинами во многих важнейших городах мира, Tiffany сможет появиться в индийских торговых центрах с их растущей клиентской базой класса люкс, что представляет уникальную возможность для расширения компании, - сказал Филипп Галтье (Philippe Galtié), исполнительный вице-президент по глобальным продажам Tiffany & Co. - Мы гордимся тем, что работаем с индийским лидером в сфере розничной торговли предметами роскоши RBL, чтобы развить наше присутствие на рынке и еще больше расширить капитал нашего бренда в этой стране».

Tiffany имеет более чем 320 магазинов в более чем 25 странах, из которых более 80 - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания также владеет веб-сайтами для электронных продаж на 14 рынках мира.