Прибыль Sarine Technologies снизилась в первом квартале на 35% по сравнению с прошлым годом

Финансовые результаты Sarine Technologies Ltd, объявленные недавно за полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года, показывают общий доход в размере $11,597 млн ​​за второй квартал 2019 года против $17,959 млн, зафиксировав снижение на 35,4%.Компания также зарегистрировала выручку в размере $22,519 млн в первом полугодии 2019 года по сравнению с $34,620 млн в первом полугодии 2018 года, что на 35% ниже показателя прошлого года. Компания понесла убыток от операций в размере $892 000 за 2 квартал 2019 года по сравнению с прибылью в размере $4,674 млн, достигнутой за тот же период 2018 года. За первое полугодие 2019 года убыток от операций составил $1,717 млн по сравнению с прибылью в размере $8,238 млн, зафиксированный за тот же период 2018 года.Общий совокупный убыток компании за 2 квартал 2019 года составил $1,35 млн по сравнению с прибылью в размере $3 633 млн во 2 квартале 2018 года.За первое полугодие 2019 года убыток компании составил $2,676 млн против прибыли в $6,575 млн, зафиксированной в аналогичном периоде прошлого года.Согласно сообщению Sarine, операционная среда оставалась напряженной во втором квартале 2019 года. Уровень деятельности в секторе огранки продолжал быть сдержанным из-за проблем в отрасли, в частности из-за сложностей с оборотным капиталом, с которыми сталкиваются производители алмазов в рамках политики ужесточения кредитования со стороны индийских банков, а также по причине ослабляющего настроения потребителей китайского рынка, которое возникает в связи с продолжающимися торговыми спорами с США, а также из-за неопределенности, связанной с выращенными в лаборатории алмазами.