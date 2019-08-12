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Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

Прибыль Sarine Technologies снизилась в первом квартале на 35% по сравнению с прошлым годом

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news_28062018_sarine.pngФинансовые результаты Sarine Technologies Ltd, объявленные недавно за полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года, показывают общий доход в размере $11,597 млн ​​за второй квартал 2019 года против $17,959 млн, зафиксировав снижение на 35,4%. 
Компания также зарегистрировала выручку в размере $22,519 млн в первом полугодии 2019 года по сравнению с $34,620 млн в первом полугодии 2018 года, что на 35% ниже показателя прошлого года. Компания понесла убыток от операций в размере $892 000 за 2 квартал 2019 года по сравнению с прибылью в размере $4,674 млн, достигнутой за тот же период 2018 года. За первое полугодие 2019 года убыток от операций составил $1,717 млн по сравнению с прибылью в размере $8,238 млн, зафиксированный за тот же период 2018 года. 
Общий совокупный убыток компании за 2 квартал 2019 года составил $1,35 млн по сравнению с прибылью в размере $3 633 млн во 2 квартале 2018 года. 
За первое полугодие 2019 года убыток компании составил $2,676 млн против прибыли в $6,575 млн, зафиксированной в аналогичном периоде прошлого года. 
Согласно сообщению Sarine, операционная среда оставалась напряженной во втором квартале 2019 года. Уровень деятельности в секторе огранки продолжал быть сдержанным из-за проблем в отрасли, в частности из-за сложностей с оборотным капиталом, с которыми сталкиваются производители алмазов в рамках политики ужесточения кредитования со стороны индийских банков, а также по причине ослабляющего настроения потребителей китайского рынка, которое возникает в связи с продолжающимися торговыми спорами с США, а также из-за неопределенности, связанной с выращенными в лаборатории алмазами.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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