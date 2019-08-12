Россия и Индия подписали меморандум о взаимопонимании по развитию алмазной отрасли

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Индийский министр торговли и промышленности Пиюш Гоял (Piyush Goyal) возглавил самую крупную индийскую бизнес-делегацию, которая посетила с деловым визитом Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября, согласно сообщениям средств массовой информации.

По итогам визита, главы дальневосточных регионов и индийских штатов подписали меморандумы о взаимопонимании, среди прочего, по развитию алмазной промышленности на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.

Представители Индии и Дальнего Востока также обсудили возможности сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, лесозаготовки, инфраструктуры, высоких технологий и IT-сферы.

«Наш приезд ознаменовывает последовательный интерес Индии к Дальнему Востоку на уровне нашего правительства и регионов. Мы придаем большую значимость развитию торгового и инвестиционного сотрудничества. У нас есть общая цель – достичь $30 млрд в сфере двустороннего товарооборота. Мы также планируем увеличить объем инвестиций Индии в Россию", – привело агенство заявление Пиюша Гояла.

Меморандум о взаимопонимании по развитию алмазного сектора был подписан Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Владимиром Солодовым и Главным министром штата Гуджарат Виджаем Рупани.

На штат приходится приходится 72% индийского экспорта ювелирных изделий. В рамках меморандума Индия также намерена сотрудничать с Россией в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах, говорится в сообщении yakutia.24.

Ранее сообщалось, что уже две индийские алмазные компании начали работать во Владивостоке, и в настоящий момент на Дальнем Востоке формируются два алмазоограночных центра.

В 2018 году экспорт алмазов из Дальнего Востока составил 35,2 млн каратов на $2,88 млрд, а в первом полугодии 2019 года товарооборот Приморья с Индией увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и уже составил почти $26 млн.

Представители стран продолжат обсуждения двустороннего сотрудничества в рамках Восточного экономического форума 2019 года.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург