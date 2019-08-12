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15 июля 2019

Debswana поддержит производственный план на 2019 год

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debswana_logo.pngDebswana заявила, что сохранит свои производственные планы на год, несмотря на слабый мировой спрос на алмазное сырье.
Ведущая алмазная компания Ботсваны сохранит свою цель в 24 миллиона каратов в год.
«Следует отметить, что производственный прогноз De Beers на этот год первоначально был установлен в диапазоне 31–33 млн каратов, а недавно был пересмотрен до нижней отметки этого диапазона в 31 млн каратов, - привело агентство BusinessWeek заявление менеджера по корпоративным вопросам компании Агаты Седжо (Agatha Sejoe). - Таким образом, производственные показатели на год остаются в пределах первоначально установленного диапазона. Debswana не изменила свои производственные планы, но, как всегда, сохраняет гибкость, чтобы регулировать производство в соответствии с преобладающими условиями спроса».
Поддержание компанией Debswana своего производства, несмотря на снижение целевого показателя De Beers, было связано с тем, что другие рудники De Beers, как ожидается, снизят свое производство.
Однако Седжо добавила, что Debswana внимательно следит за тенденциями на рынке алмазного сырья и уверена в своих планах для достижения производственных целей.
«Мы по-прежнему настроены позитивно, потому что надежный бизнес-план, который у нас есть, и стратегическое управление нашими операциями, позволяют нам справляться с резкими падениями спроса на алмазное сырье», ​​- сказала она.
Рынок как алмазного сырья, так и бриллиантов остается сложным из-за избыточного предложения бриллиантов и сокращения объема кредитов, доступных в среднем потоке цепочки поставок. Проблемы с ликвидностью и обеспокоенность по поводу прибыльности производителей привели к снижению спроса, в то время как глобальные торговые споры и беспорядки также способствуют росту цен на алмазное сырье.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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