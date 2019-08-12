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15 июля 2019

Аппеляция по спорным результатам по оценке стоимости намибийских алмазов отклонена

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namibia_flag.pngЭкспертная комиссия Центрального совета по закупкам Намибии отклонила апелляцию, поданную Prestige Diamond и Global Diamond Valuators Namibia в связи с выигрышем компании Gem Diamonds Namibia в тендере на оценку алмазов на сумму $21 млн.
Windhoek Observer сообщает, что коллегия не нашла юридических оснований для апелляции.
«Контрольная комиссия не нашла доказательств того, что присуждение первого места в тендере является нарушением, как утверждают заявители, - говорится в решении комиссии. - В результате комиссия по рассмотрению дела принимает следующий порядок: заявки на рассмотрение дела в соответствии с разделом 59 (1) Закона о государственных закупках № 15 от 2015 года, поданные Prestige Diamonds и Global Diamonds Valuators, соответственно, которые были в конечном итоге объединены в одно дело,  отклоняются в соответствии с разделом 60 (а)».
Контракт, который был заключен Центральным советом страны по закупкам, вызывал обеспокоенность в связи с тем, что он якобы превратился в схему заработка группы состоятельных людей. 
Сообщается, что Gem Diamonds запросила 300 миллионов намибийских долларов для оценки алмазов Namdeb, в то время как компания Global Diamond Valuators, которая проводила оценку камней Namdeb с 2007 года, запросила 220 миллионов намибийских долларов за ту же работу.  
В соответствии с существующей системой оценки алмазов правительственный оценщик получает и оценивает алмазы Namdeb, которая находится в совместной собственности правительства Намибии и De Beers.
Затем алмазы передаются компании по торговле алмазами Namibia Diamond Trading Company (NDTC) - другому совместному предприятию между правительством страны и De Beers.
После этого NDTC реализует 85% алмазов специальным покупателям, которых называют сайтхолдеры, а 15% достается компании Namib Desert Diamonds (Namdia).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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