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15 июля 2019

Экспорт ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами из Индии составит 2% рынка США

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Согласно оценкам, ювелирные изделия, изготовленные из выращенных в лаборатории бриллиантов, вероятно, будут занимать более 2% индийского экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в США, что приравнивается $14 млрд. 
В этом году экспорт ювелирных изделий c синтетическими бриллиантами, вероятно, составит около $280 млн, сообщает Business Standard. 
В сообщении говорится, что Шашикант Даличанд Шах (Shashikant Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению синтетических бриллиантов и ювелирных изделий с выращенными в лаборатории камнями (Lab Grown Diamond and Jewellery Promotion Council), выразил оптимизм относительно рынка США, поскольку индийские экспортеры зафиксировали увеличение заказов из Соединенных Штатов на следующий праздничный сезон, включая Рождество, Новый год и Международный женский день. 
«По нашим оценкам, ювелирные изделия с бриллиантами, выращенными в лаборатории, составят 2% от общего экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в Соединенные Штаты», - добавил он. 
Помимо США, Индия в небольших количествах экспортирует свои выращенные в лаборатории камни во Францию, Италию и Австралию, за исключением других стран Европы и Азии. В то время как индийские производители ювелирных изделий импортируют крупные алмазы из США, они импортируют алмазы меньшего размера из Китая. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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