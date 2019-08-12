Эксклюзив

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

АЛРОСА реализовала крупные алмазы в США на $7 млн

Сегодня
Новости

алроса_logo.jpgАЛРОСА провела международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Нью-Йорке. Просмотры алмазного сырья проходили в торговом представительстве компании ALROSA USA Inc.
Компания реализовала 99 крупных алмазов ювелирного качества общим весом 1 532 карата. Суммарная выручка от продажи камней составила $7 миллионов. Среди участников аукциона были компании из США, Бельгии, Индии, Израиля и ОАЭ.
«Завершился наш третий в этом году алмазный аукцион в США. Безусловно, непростая ситуация, сложившаяся на рынке сегодня, напрямую влияет на результаты продаж, и мы видим некоторое снижение спроса. Тем не менее, аукционы продолжают привлекать новых клиентов. В прошедшем аукционе приняли участие 80 фирм, из которых 25% составляли клиенты из США», - прокомментировал итоги аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.
В 2019 году АЛРОСА провела три аукциона в США, суммарно выручив на них около $30 миллионов. Следующий аукцион по продаже алмазов специальных размеров пройдет в Нью-Йорке осенью этого года.

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished