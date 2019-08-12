АЛРОСА реализовала крупные алмазы в США на $7 млн

АЛРОСА провела международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Нью-Йорке. Просмотры алмазного сырья проходили в торговом представительстве компании ALROSA USA Inc.Компания реализовала 99 крупных алмазов ювелирного качества общим весом 1 532 карата. Суммарная выручка от продажи камней составила $7 миллионов. Среди участников аукциона были компании из США, Бельгии, Индии, Израиля и ОАЭ.«Завершился наш третий в этом году алмазный аукцион в США. Безусловно, непростая ситуация, сложившаяся на рынке сегодня, напрямую влияет на результаты продаж, и мы видим некоторое снижение спроса. Тем не менее, аукционы продолжают привлекать новых клиентов. В прошедшем аукционе приняли участие 80 фирм, из которых 25% составляли клиенты из США», - прокомментировал итоги аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.В 2019 году АЛРОСА провела три аукциона в США, суммарно выручив на них около $30 миллионов. Следующий аукцион по продаже алмазов специальных размеров пройдет в Нью-Йорке осенью этого года.