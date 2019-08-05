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15 июля 2019

Vast Resources привлекла 655 тыс фунтов стерлингов для финансирования алмазных операций в Зимбабве

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VAST_Resources_logo.jpgVast Resources собрала 655 000 фунтов стерлингов за счет размещения акций для финансирования своих стратегических операций в Зимбабве.
Компания выпустила 595,5 млн акций по цене 0,11 пенса за акцию.
Подписка была осуществлена ​​новым институциональным инвестором, которому также будет выдано 34,0 млн варрантов.
Vast с нетерпением ожидает начала добычи аллювиальных алмазов на концессии Херитедж (Heritage) в Маранге после получения лицензии от Хараре.
Согласно прогнозам, содержание алмазов сможет достичь 50 каратов на 100 тонн руды при средней цене продажи в 58 долларов за карат.
В прошлом месяце в корпоративной презентации компания сообщила, что независимая геологическая оценка указывает на то, что в этом районе содержание алмазов составляет 100-200 каратов на 100 тонн руды, а средняя цена составляет 80 долларов за карат.
Прогнозы также указывают на прибыль через шесть месяцев в размере $13,25 млн за квартал при расходах в размере $7,25 млн за квартал после проведения первых операций по разработке месторождения, включая капитальные затраты в размере $5 млн.
Vast создаст совместное предприятие с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) с целью разработки, добычи и маркетинга алмазов, производимых на концессии, на основе долевого участия, при этом Vast получит до 75% прибыли, включая комиссию за управление операциями.
В Vast сообщили, что компания продолжает продвигать свои обсуждения финансирования и поддержит свои производственные цели к концу 2019 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка

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