Lucapa проведет вторую продажу алмазов Луло в Анголе

Тендер будет организован в Луанде государственной компанией SODIAM, отвечающей за торговлю алмазами в Анголе.
Первый местный тендер на алмазы, добытые на руднике Луло (Lulo), который был проведен в начале этого года, принес $ 16,7 млн. Во время тендера было реализовано семь крупных камней весом 498 каратов. Средняя цена за карат составила $33 530.
Ранее Lucapa заявила, что высокие цены реализации алмазов, добытых на Луло, были достигнуты благодаря высокой конкуренции со стороны ведущих международных диамантеров и крупных производителей бриллиантов из восьми разных стран, которые участвовали в тендере.
Этот тендер ознаменовал новый рассвет для ангольской алмазодобывающей промышленности, поскольку это были первые ангольские алмазы, предложенные для продажи посредством конкурентного тендера в соответствии с новой политикой маркетинга алмазов, принятой президентом Жуаном Лоренсу.
Производители алмазов в Анголе ранее продавали свое сырье покупателям, выбранным властями Луанды, с помощью непрозрачной правительственной маркетинговой системы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка