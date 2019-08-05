Экспорт бриллиантов из Индии в июле упал на 18%; импорт алмазного сырья сократился на 34%

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Экспорт бриллиантов из Индии составил $1,50 млрд, сократившись на 18,29% по сравнению с $1,83 млрд, которые страна получила от экспорта в июле 2018 года, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). Экспорт бриллиантов из Индии составил $1,50 млрд, сократившись на 18,29% по сравнению с $1,83 млрд, которые страна получила от экспорта в июле 2018 года, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Импорт алмазного сырья в июле сократился на 34,24%, до $1,09 млрд, против $1,67 млрд, полученных от импорта в июле прошлого года.Импорт бриллиантов сократился на 14,42%, до $114,01 млн, в июле 2019 года с $133,22 млн в том же месяце годом ранее.Экспорт алмазного сырья в июле сократился на 6,77% - с $99,90 млн в 2018 году до $93,20 млн в июле 2019 года. Экспорт бриллиантов в апреле-июле 2019 года сократился на 17,54%, до $6,74 млрд по сравнению с $8,30 млрд, полученными от экспорта за аналогичный период прошлого года.Экспорт алмазного сырья в апреле-июле 2019 года составил $4,50 млрд против $6,26 млрд в апреле-июле 2018 года, при этом снижение составило 28,03%. В течение апреля-июля 2019 года импорт алмазного сырья снизился на 28,03%, до $4,50 млрд с $6,26 млрд за аналогичный период годом ранее. Импорт бриллиантов также сократился на 18%, до $392,48 млн, против $481,77 млн ​​за аналогичный период прошлого года.