Эксклюзив

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

Вчера

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

Показатели ювелирного подразделения Titan выросли на 13,3% в первом квартале 2019-20 финансового года

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news_15052018_titan.pngФинансовые результаты Titan Company Ltd за первый квартал 2019-20 финансового года увеличились на 14,5%, до 734,28 млн долларов с 641,69 долларов, достигнутых в первом квартале 2018-19 финансового года. Прибыль до налогообложений за тот же период увеличилась до $78,61 млн с $73,20 млн в том же квартале в 2018-2019 финансовом году. Доходы ювелирного подразделения за первый квартал 2019-20 года составили $608,32 млн, увеличившись на 13,3% по сравнению с $536,92 млн, зарегистрированными в прошлом году. 
Однако компания заявляет, что на рост в ювелирном сегменте негативно повлияли высокие цены на золото, особенно в июне 2019 года. Управляющий директор компании Баскар Бхат (Bhaskar Bhat) прокомментировал результаты: «Макроэкономическая среда в сочетании с более низким потреблением оказала влияние на некоторые аспекты нашего бизнеса. Рост розничной торговли ювелирными изделиями был обусловлен обнадеживающими показателями в сегментах украшений с камнями и свадебных ювелирных изделий, однако среди потребителей преобладали слабые потребительские настроения, особенно относительно ювелирных изделий. На слабый спрос повлияли также дополнительные факторы, такие как волатильность цен и повышение таможенных пошлин. Компания готовится на всех фронтах -  во всех своих брендах и предприятиях фирма намерена внедрить инновационные кампании и выпустить новые продукты с тем, чтобы стимулировать спрос в следующем квартале».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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