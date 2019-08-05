Показатели ювелирного подразделения Titan выросли на 13,3% в первом квартале 2019-20 финансового года

Однако компания заявляет, что на рост в ювелирном сегменте негативно повлияли высокие цены на золото, особенно в июне 2019 года. Управляющий директор компании Баскар Бхат (Bhaskar Bhat) прокомментировал результаты: «Макроэкономическая среда в сочетании с более низким потреблением оказала влияние на некоторые аспекты нашего бизнеса. Рост розничной торговли ювелирными изделиями был обусловлен обнадеживающими показателями в сегментах украшений с камнями и свадебных ювелирных изделий, однако среди потребителей преобладали слабые потребительские настроения, особенно относительно ювелирных изделий. На слабый спрос повлияли также дополнительные факторы, такие как волатильность цен и повышение таможенных пошлин. Компания готовится на всех фронтах - во всех своих брендах и предприятиях фирма намерена внедрить инновационные кампании и выпустить новые продукты с тем, чтобы стимулировать спрос в следующем квартале».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished