Глава Signet заявила о важности расширения прав и возможностей женщин в цепочке поставок ювелирных изделий

«Будучи крупнейшим в мире ритейлером ювелирных изделий с бриллиантами, мы отмечаем, что клиенты доверяют гарантиям, что наши товары и услуги поставляются ответственным образом при уважении прав человека. Наша индустрия должна продолжать принимать меры по обеспечению безопасности цепочки поставок и расширению возможностей женщин на всех уровнях для удовлетворения ожиданий наших клиентов и поддержания их доверия», - сказала Дросос.
Она объявила, что Signet проводит всеобъемлющий обзор собственной глобальной цепочки поставок для каталогизации и аудита существующих отношений с поставщиками и поддержания цепочки поставок, которая уважает и наделяет женщин полномочиями на всех уровнях.
«Мы рассматриваем эту программу как первый шаг в разработке более полной стратегии обеспечения разнообразия поставщиков, которая основывается на двух ключевых областях нашей корпоративной социальной ответственности: люди и ответственные источники. Мы очень серьезно относимся к возможности осуществить долгосрочные и позитивные изменения в отрасли, а также для всех участников нашей цепочки поставок», - сказала Дросос.
В апреле 2019 года Signet обновила свой удостоенный наград Протокол ответственного сорсинга (SRSP), распространив его на цветные драгоценные камни, что обеспечивает гарантию того, что ювелирные изделия компании, содержащие рубины, сапфиры и изумруды, будут проверены на ответственный сорсинг. SRSP ранее распространялся на золото, олово, тантал и вольфрам, бриллианты, серебро и металлы платиновой группы.
Signet была также включена в индекс гендерного равенства (Gender-Equality IndexI) агентства Bloomberg за приверженность прозрачности в гендерной отчетности и продвижению равенства женщин. В настоящее время совет директоров Signet на 45 процентов состоит из женщин, на их долю приходится половина топ-менеджмента, 70 процентов руководителей магазинов компании являются женщинами.