Глава Signet заявила о важности расширения прав и возможностей женщин в цепочке поставок ювелирных изделий

Главный исполнительный директор компании Signet Jewelers Limited Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos) выступила на конференции Госдепа США в Вашингтоне с основным докладом, озаглавленном «Расширение экономических прав и возможностей женщин: полезные ископаемые, ответственный сорсинг и цепочка поставок ювелирных изделий».«Будучи крупнейшим в мире ритейлером ювелирных изделий с бриллиантами, мы отмечаем, что клиенты доверяют гарантиям, что наши товары и услуги поставляются ответственным образом при уважении прав человека. Наша индустрия должна продолжать принимать меры по обеспечению безопасности цепочки поставок и расширению возможностей женщин на всех уровнях для удовлетворения ожиданий наших клиентов и поддержания их доверия», - сказала Дросос.Она объявила, что Signet проводит всеобъемлющий обзор собственной глобальной цепочки поставок для каталогизации и аудита существующих отношений с поставщиками и поддержания цепочки поставок, которая уважает и наделяет женщин полномочиями на всех уровнях.«Мы рассматриваем эту программу как первый шаг в разработке более полной стратегии обеспечения разнообразия поставщиков, которая основывается на двух ключевых областях нашей корпоративной социальной ответственности: люди и ответственные источники. Мы очень серьезно относимся к возможности осуществить долгосрочные и позитивные изменения в отрасли, а также для всех участников нашей цепочки поставок», - сказала Дросос.В апреле 2019 года Signet обновила свой удостоенный наград Протокол ответственного сорсинга (SRSP), распространив его на цветные драгоценные камни, что обеспечивает гарантию того, что ювелирные изделия компании, содержащие рубины, сапфиры и изумруды, будут проверены на ответственный сорсинг. SRSP ранее распространялся на золото, олово, тантал и вольфрам, бриллианты, серебро и металлы платиновой группы.Signet была также включена в индекс гендерного равенства (Gender-Equality IndexI) агентства Bloomberg за приверженность прозрачности в гендерной отчетности и продвижению равенства женщин. В настоящее время совет директоров Signet на 45 процентов состоит из женщин, на их долю приходится половина топ-менеджмента, 70 процентов руководителей магазинов компании являются женщинами.