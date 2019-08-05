Эксклюзив

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

Вчера

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

Глава Signet заявила о важности расширения прав и возможностей женщин в цепочке поставок ювелирных изделий

Сегодня
Новости

signet_logo_news.pngГлавный исполнительный директор компании Signet Jewelers Limited Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos) выступила на конференции Госдепа США в Вашингтоне с основным докладом, озаглавленном «Расширение экономических прав и возможностей женщин: полезные ископаемые, ответственный сорсинг и цепочка поставок ювелирных изделий».
«Будучи крупнейшим в мире ритейлером ювелирных изделий с бриллиантами, мы отмечаем, что клиенты доверяют гарантиям, что наши товары и услуги поставляются ответственным образом при уважении прав человека. Наша индустрия должна продолжать принимать меры по обеспечению безопасности цепочки поставок и расширению возможностей женщин на всех уровнях для удовлетворения ожиданий наших клиентов и поддержания их доверия», - сказала Дросос. 
Она объявила, что Signet проводит всеобъемлющий обзор собственной глобальной цепочки поставок для каталогизации и аудита существующих отношений с поставщиками и поддержания цепочки поставок, которая уважает и наделяет женщин полномочиями на всех уровнях. 
«Мы рассматриваем эту программу как первый шаг в разработке более полной стратегии обеспечения разнообразия поставщиков, которая основывается на двух  ключевых областях нашей корпоративной социальной ответственности: люди и ответственные источники. Мы очень серьезно относимся к возможности осуществить  долгосрочные и позитивные изменения в отрасли, а также для всех участников нашей цепочки поставок», - сказала Дросос. 
В апреле 2019 года Signet обновила свой удостоенный наград Протокол ответственного сорсинга (SRSP), распространив его на цветные драгоценные камни, что обеспечивает гарантию того, что ювелирные изделия компании, содержащие рубины, сапфиры и изумруды, будут проверены на ответственный сорсинг. SRSP ранее  распространялся на золото, олово, тантал и вольфрам, бриллианты, серебро и металлы платиновой группы. 
Signet была также включена в индекс гендерного равенства (Gender-Equality IndexI) агентства Bloomberg за  приверженность прозрачности в гендерной отчетности и продвижению равенства женщин. В настоящее время совет директоров Signet на 45 процентов состоит из женщин, на их долю приходится половина топ-менеджмента, 70 процентов руководителей магазинов компании являются женщинами.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished