Эксклюзив

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

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Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

Министр индийского союза Пиюш Гоял возглавит делегацию во Владивостоке в России

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Индийский министр торговли, промышленности и железных дорог Пиюш Гоял (Piyush Goyal) возглавит делегацию главных министров Индии и представителей индийского бизнеса, которые посетят с деловым визитом Владивосток, который находится на Дальнем Востоке России, с 11 по 13 августа, сообщают средства массовой информации. 
В состав делегации войдут как главные министры, так и бизнесмены, которые будут взаимодействовать с должностными лицами и бизнесменами из российских провинций. Визит министра торговли и промышленности состоится в преддверии визита премьер-министра страны Нарендры Моди (Narendra Modi) во Владивосток в начале сентября на 5-й Восточный экономический форум, где он будет главным гостем Форума, который будет проходить уже 20-й раз.
Россия занимает первое место в мире по добыче нефти и природного газа, экспорту стали, первичного алюминия и азотных удобрений. Россия также является крупнейшей страной по запасам олова, цинка, титана, ниобия, никеля, железной руды, питьевой воды, природного газа, древесины, алмазов и серебра.
Есть надежда, что этот визит Пиюша Гояла ознаменует начало новых отношений стран, когда оба государства отойдут от отношений «покупатель-продавец» и перейдут на новый этап, где происходит передача технологий, внедрение кампании «Сделай в Индии», создание рабочих мест и создание контента в Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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