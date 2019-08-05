Министр индийского союза Пиюш Гоял возглавит делегацию во Владивостоке в России

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Индийский министр торговли, промышленности и железных дорог Пиюш Гоял (Piyush Goyal) возглавит делегацию главных министров Индии и представителей индийского бизнеса, которые посетят с деловым визитом Владивосток, который находится на Дальнем Востоке России, с 11 по 13 августа, сообщают средства массовой информации.

В состав делегации войдут как главные министры, так и бизнесмены, которые будут взаимодействовать с должностными лицами и бизнесменами из российских провинций. Визит министра торговли и промышленности состоится в преддверии визита премьер-министра страны Нарендры Моди (Narendra Modi) во Владивосток в начале сентября на 5-й Восточный экономический форум, где он будет главным гостем Форума, который будет проходить уже 20-й раз.

Россия занимает первое место в мире по добыче нефти и природного газа, экспорту стали, первичного алюминия и азотных удобрений. Россия также является крупнейшей страной по запасам олова, цинка, титана, ниобия, никеля, железной руды, питьевой воды, природного газа, древесины, алмазов и серебра.

Есть надежда, что этот визит Пиюша Гояла ознаменует начало новых отношений стран, когда оба государства отойдут от отношений «покупатель-продавец» и перейдут на новый этап, где происходит передача технологий, внедрение кампании «Сделай в Индии», создание рабочих мест и создание контента в Индии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished