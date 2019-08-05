Сообщество Сьерра-Леоне предъявляет иск алмазной фирме за загрязнение воды

Reuters сообщает, что согласно иску, поданному в Верховный суд Сьерра-Леоне в марте, сообщество требует 288 миллионов долларов в качестве компенсации за «деградацию или разрушение земли, разрушение домов и потерю средств к существованию, а также ... сброс токсичных шахтных отходов», среди прочего.
Судья постановил 22 июля, что дело «отложено на судебный перерыв» до конца сентября.
73 истца, которые все живут в пределах 500 метров от шахты, говорят, что они страдали от приступов кашля, респираторных инфекций и головных болей из-за жизни вблизи рудника, согласно судебным документам.
Адвокаты жителей заявили, что считают, что некоторые проблемы со здоровьем являются результатом сильного сброса воды с высокой кислотностью из шахт без надлежащей обработки, что привело к негативному воздействию на источники воды поблизости.
Тем не менее Octea, дочерняя компания BSG Resources, основанная израильским миллиардером Бени Штайнметцем (Beny Steinmetz), заявила, что обвинения были «необоснованными и безосновательными».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished