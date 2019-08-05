Гражданин Малайзии пытался вывезти в Индию бриллианты на сумму $ 320 тыс

Сегодня

Гражданин Малайзии, которому исполнилось 48 лет, был задержан сотрудниками подразделения воздушной разведки в международном аэропорту Ченнаи на юге Индии при попытке контрабанды бриллиантов на сумму около 320 000 долларов, сообщают средства массовой информации.

Команда подразделения воздушной разведки действовала по наводке относительно контрабанды бриллиантов из Малайзии. При обыске мужчины и его сумок были обнаружены две упаковки бриллиантов, и еще восемь упаковок камней было изъято из его багажа.

Пресс-служба подразделения воздушной разведки сообщила: «При вскрытии 10 упаковок всего было найдено 55 белых мини-пакетов с застежками-молниями, в которых были обнаружены драгоценные камни, которые оказались бриллиантами. После дальнейшей проверки утвержденным правительством оценщиком камни были признаны бриллиантами разной огранки, формы и цвета общим весом 2 996 каратов и стоимостью более 320 000 долларов. Контрабандист был быстро задержан, а его драгоценный груз конфискован.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished