Гражданин Малайзии пытался вывезти в Индию бриллианты на сумму $ 320 тыс

Команда подразделения воздушной разведки действовала по наводке относительно контрабанды бриллиантов из Малайзии. При обыске мужчины и его сумок были обнаружены две упаковки бриллиантов, и еще восемь упаковок камней было изъято из его багажа.
Пресс-служба подразделения воздушной разведки сообщила: «При вскрытии 10 упаковок всего было найдено 55 белых мини-пакетов с застежками-молниями, в которых были обнаружены драгоценные камни, которые оказались бриллиантами. После дальнейшей проверки утвержденным правительством оценщиком камни были признаны бриллиантами разной огранки, формы и цвета общим весом 2 996 каратов и стоимостью более 320 000 долларов. Контрабандист был быстро задержан, а его драгоценный груз конфискован.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished