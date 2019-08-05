Mountain Province объявила результаты второго квартала и первого полугодия 2019 года

Mountain Province Diamonds Inc. объявила свои финансовые и операционные результаты за второй квартал ("Q2 2019") и первое полугодие 2019 года ("H1 2019"), закончившиеся 30 июня 2019 года. Все средства выражены в канадских долларах, если не указано иное.Основные операционные показатели за второй квартал 2019 года ("Q2 2019")Всего во втором квартале 2019 года добыто 10 865 263 тонн руды, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года, когда добыча составила 10 285 000 тонн.Обработано 882,374 тонн руды, что на 2% меньше, чем во втором квартале 2018 года – 899 000 тонн.Получено 1 730 147 каратов при среднем содержании 1,96 карата на тонну, что на 10% ниже, чем в сопоставимом квартале прошлого года – 1 930 500 каратов на 2,15 карата на тонну.Всего продано 1 077 730 каратов при средней реализованной стоимости 89 канадских долларов за карат (US$67) с общей выручкой 95,8 млн долларов (US$71,7 млн) против 1 113 724 каратов, проданных во втором квартале 2018 года, при средней стоимости 89 канадских долларов за карат (US$69) при общей выручке 99,1 млн (US$76,8 млн).Скорректированный показатель EBITDA за три отчетных месяца составил 39,1 млн канадских долларов против 41,1 млн во втором квартале прошлого года.Прибыль от добычи полезных ископаемых достигла 17,8 млн канадских долларов, во втором квартале 2018 года - 18,5 млн.Чистый денежный поток в отчетный период вырос до 18,9 млн канадских долларов по сравнению со вторым кварталом предыдущего года. Остаток денежных средств по состоянию на 30 июня 2019 года составил 30,2 млн канадских долларов.Чистая прибыль во втором квартале увеличилась до 10,3 млн канадских долларов, что составляет 0,05 доллара прибыли на акцию против 6,4 млн канадских долларов или 0,03 доллара убытка на акцию за тот же период 2018 года.Всего за шесть месяцев добыто 20,4 млн тонн руды, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, когда было извлечено 18,5 млн тонн.Обработано 1 753 323 тонны руды - на 4% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года - 1 684 479тонн.Получено 3 314 699 каратов при среднем содержании 1,89 карата на тонну, что, соответственно, на 7% и 10% меньше, чем в сопоставимом периоде 2018 года – 3 571 510 каратов и 2,12 карата на тонну.Основные финансовые показатели за первое полугодие 2019 годаОбщая выручка от продаж составила 156 млн канадских долларов (US$ 118 млн) против 165 млн канадских долларов (US$129 млн) при средней реализованной стоимости 91 канадских доллара за карат (US$68). Годом ранее средняя реализованная стоимость составила 101 канадский доллар за карат (US$79).Скорректированный показатель EBITDA за полугодие снизился на 21% и составил 58,8 канадских долларов. За шесть месяцев 2018 года - 74,7 млн канадских долларов.Прибыль от добычи полезных ископаемых снизилась на 35% до 28,0 млн канадских долларов, годом ранее она составляла 43,1 млн долларов.Денежные затраты на производство, включая капитализированные затраты на вскрышные работы, были в размере 109 канадских долларов за тонну обработанной (в 2018 году - 96 доллара за тонну) и 57 канадских долларов за добытый карат (45 доллара за карат).Чистая прибыль за шесть месяцев 2019 года достигла 12,8 млн канадских долларов, что составило 0,06 канадских доллара прибыли на акцию. В первом полугодии 2018 года компания понесла чистый убыток в размере 6,2 млн канадских доллара или 0,03 доллара убытка на акцию.Капитальные затраты в первом полугодии текущего года составили 20,5 млн канадских долларов, из которых 15,9 млн долларов были отложенными расходами на вскрышные работы, а оставшиеся 4,6 млн направлены на поддержание капитальных затрат, связанных с шахтными работами.Денежная позиция на конец квартала достигла 30,2 млн канадских долларов против 33,5 млн в 2018 году, чистый оборотный капитал - 107,4 млн долларов (100,4 млн в 2018 году). При этом возобновляемая кредитная линия в размере US$50 млн остается неиспользованной.В течение первого полугодия 2019 года Mountain Province провела пять торговых сессий, в ходе которых наблюдалось продолжающееся давление на цены в категориях мелкого, более дешевого алмазного сырья. Цены на более крупные и качественные категории продукции, которые составляют большую часть стоимости продаж компании, оставались стабильными в течение второго квартала после роста, достигнутого ранее в этом году.В компании отмечают, что более широкая макроэкономическая неопределенность еще больше ослабляет рыночные настроения, однако долгосрочные фундаментальные показатели спроса и предложения в отрасли являются позитивными.В 2018 году мировое производство необработанных алмазов сократилось на 3,1% до 145 млн каратов. Компания ожидает, что данная тенденция ускорится с недавно объявленным закрытием рудника Аргайл (Argyle) в 2020 году, что на 14 млн каратов сократит объем глобальных поставок сырья. В то же время, отмечают в Mountain Province, сохраняется долгосрочный прогноз роста мирового потребления ювелирных изделий с бриллиантами.«Рынок необработанных алмазов продолжает создавать проблемы, и мы ожидаем, что в ближайшей перспективе на этом рынке сохранится волатильность. Мы сосредоточим наши усилия на поддержании производства в нижней части диапазона нашей политики управления расходами, и при каждой возможности будем улучшать показатели генерируемых средств. Мы остаемся на пути к достижению нашего прогноза на 2019 год – получить 3,3 -3,45 миллиона карат (наши 49% в общем объема добычи)», - заявил президент и главный исполнительный директор Mountain Province Стюарт Браун (Stuart Brown).