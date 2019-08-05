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08 июля 2019

Доход Lucara во втором квартале падает, а добыча алмазов растет

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lucara_news.pngПрибыль Lucara Diamond от рудника Карове (Karowe) в Ботсване во втором квартале 2019 года составила $42,5 млн или $417 за карат по сравнению с $64,5 млн или $856 за карат годом ранее, что соответствует ожиданиям и планам руководства.
В первом полугодии компания продала 196 989 каратов по сравнению с 138 646 каратами в предыдущем году. С начала года средняя цена за карат достигла $463.
Количество проданных камней по весу было на 42% выше, чем за рассматриваемый период, что было обусловлено более высокими показателями добычи при меньших размерах и стоимости алмазов.
«Несмотря на то, что товары меньшего размера все еще прибыльны, они влияют на среднюю цену за проданные караты по сравнению с предыдущим годом, - заявили в компании. - 
Значительное увеличение производства в каратах также связано с сохранением высоких производственных показателей на заводе, который показывал рекордные результаты несколько кварталов подряд, переработав 1,48 млн тонн в течение первого полугодия 2019 года».
Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за отчетный год составила $38,6 млн против $37,5 млн годом ранее.
Генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas) заявила, что компания продолжает добиваться высокой маржи для своих алмазов и активно использует возможности органического роста, в частности свою платформу Clara, цифровую торговую площадку  алмазов, основанную на технологии облака, которая продолжает набирать обороты и в настоящее время завершила в общей сложности 7 операций с декабря 2018 года.
Алмазы стоимостью $2,9 миллиона были проданы через платформу Clara в течение первого полугодия, а общая прибыль составила $3,5 миллиона с начала продаж в декабре 2018 года.
Lucara заявила, что добыла 109 312 каратов во втором квартале года по сравнению с 81 507 каратами годом ранее.
Всего за отчетный период было добыто 225 камней специальной категории, в том числе 10 алмазов весом более 100 каратов.
Компания заявила, что ее ежегодное производство в каратах, как ожидается, увеличится до 375 000 - 420 000 каратов с прежнего диапазона 300 000 - 330 000 каратов в результате рекордных показателей переработки в течение нескольких кварталов подряд.
По словам представителей компании, рынки алмазов и бриллиантов находятся в сложной ситуации из-за избыточного предложения камней и сокращения объема кредитов, доступных органщикам.
Проблемы с ликвидностью и обеспокоенность по поводу прибыльности производителей бриллиантов привели к снижению спроса, в то время как глобальные торговые проблемы и беспорядки также являются факторами, которые приводят к снижению цен на алмазное сырье.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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