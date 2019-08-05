В июле продажи алмазов компанией АЛРОСА упали вдвое

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В июле текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $170,5 млн, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией в пятницу. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $164,6 млн, бриллиантов − $5,9 млн.

По сравнению с объемом июльских продаж 2018 года, составившим $339,1 млн, показатель этого года снизился вдвое – в силу спада в продажах алмазного сырья, которые уменьшились на 50,6% по сравнению с июлем 2018 года, когда продажи сырья принесли компании $333,8 млн. Сбыт бриллиантов в июле этого года вырос на 11,3% (с $5,3 млн в 2018 году), но оказался слабой компенсацией снижения сбыта основной продукции.

«Заметное по сравнению с показателями последних лет снижение объемов продаж алмазной продукции обусловлено объективными факторами. Проблема больших стоков, сформированных в мидстриме еще в прошлом году на фоне аномально высокого спроса, усугубляется недостатком в настоящее время доступных кредитных средств в огранке, ухудшением торговых отношений между США и Китаем и рядом других причин, - пояснил результаты продаж директор ЕСО АЛРОСА, член правления компании Евгений Агуреев, отметив, что проводимая АЛРОСА политика price over volume позволяет компании более гибко и аккуратно подходить к вопросу определения объемов реализуемой продукции и тем самым сдерживать давление на рынок. «Свежая статистика чистого импорта сырья в Индию и чистого экспорта бриллиантов из этой страны дает основания полагать, что рынок постепенно движется к восстановлению баланса спроса и предложения алмазно-бриллиантовой продукции», - отметил он в заключение.

Согласно данным агентства Финмаркет, акции АЛРОСА на российском фондовом рынке подешевели и в пятницу стоили чуть выше 74 рублей.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

