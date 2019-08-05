GJEPC представляет 36-ую Индийскую международную ювелирную выставку IIJS в Мумбае

Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал сказал: «Торговля драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии должна адаптироваться к изменяющемуся мировому сценарию. Индия имеет хорошие возможности в этом меняющемся мировом порядке. В связи с тем, что США устанавливают 10-процентную пошлину на китайский экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий, у Индии есть потенциальная возможность получить долю рынка в размере $6 млрд. Наше видение заключается в том, чтобы увеличить экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий до $75 млрд и создать дополнительные 2 миллиона рабочих мест для людей к 2025 году. Наш достопочтенный министр Пиюш Гоял (Piyush Goyal) и вся его команда в Министерстве торговли и промышленности Индии оказали большую поддержку отрасли, и я хотел бы поблагодарить их за недавние объявления о внедрении инициативы дружественной торговли. Мы просим правительство выполнить рекомендации совета по политике Специальной экономической зоны в ускоренном режиме, так как специальная экономическая зона в Мумбае, Ситапура (Sitapura) в Джайпуре, Ноида (Noida) в Дели, Сурат в Гуджарате являются основными центрами экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в США и Китай ».
Ашиш Шелар, государственный министр по вопросам школьного образования, спорта и благосостояния молодежи штата Махараштра, сказала: «Государство оказало искреннюю поддержку и сотрудничество GJEPC в создании первого в стране Ювелирного парка, который будет открыт в Нави в Мумбае. Я считаю, что Ювелирный парк будет привлекать инвестиции в размере около 140 млрд рупий и создаст примерно 100 000 рабочих мест. Махараштра будет в авангарде предоставления необходимой инфраструктуры и преимуществ производителям и экспортерам ювелирных изделий малого и среднего бизнеса, которые хотят больше инвестировать в свои объекты и фабрики. Мы рады отметить, что Совет инвестирует в обеспечение благосостояния работников ювелирного сектора с точки зрения планов медицинского страхования и субсидированного медицинского страхования».
Выставка оборудования IIJS Machinery также проходит в отелях «Lalit» и «Hotel Leela Sahar Airport», Мумбаи. На ней в общей сложности представлено 155 экспонентов, в том числе 24 международных экспонентов из Италии, Германии, Турции, США и ОАЭ.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished