GJEPC представляет 36-ую Индийскую международную ювелирную выставку IIJS в Мумбае

Сегодня

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) представил 36-ую престижную выставку драгоценных камней и ювелирных изделий India International Jewellery Show (IIJS Premiere 2019), которая пройдет с 9 по 12 августа 2019 года в выставочном центре «Горегаон» в Мумбае.









Фото: IIJS





Ашиш Шелар (Shri Ashish Shelar), государственный министр по вопросам школьного образования, спорта и благосостояния молодежи штата Махараштра, торжественно открыл IIJS Premiere 2019 в присутствии Прамода Кумара Агравала (Pramod Kumar Agrawal), председателя GJEPC, а также почетных гостей - Пола Роули (Paul Rowley), исполнительного вице-президента по торговле и распределению алмазов De Beers Group ; Евгения Агуреева (Evgeny Agureev), директора объединенной сбытовой организации АЛРОСА; Колина Шаха (Colin Shah), вице-председателя GJEPC, и других. На IIJS Premiere 2019 будет представлено 1 300 экспонентов, более 2 500 стендов и 40 000 посетителей со всего мира из более чем 800 индийских городов и 80 стран.

Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал сказал: «Торговля драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии должна адаптироваться к изменяющемуся мировому сценарию. Индия имеет хорошие возможности в этом меняющемся мировом порядке. В связи с тем, что США устанавливают 10-процентную пошлину на китайский экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий, у Индии есть потенциальная возможность получить долю рынка в размере $6 млрд. Наше видение заключается в том, чтобы увеличить экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий до $75 млрд и создать дополнительные 2 миллиона рабочих мест для людей к 2025 году. Наш достопочтенный министр Пиюш Гоял (Piyush Goyal) и вся его команда в Министерстве торговли и промышленности Индии оказали большую поддержку отрасли, и я хотел бы поблагодарить их за недавние объявления о внедрении инициативы дружественной торговли. Мы просим правительство выполнить рекомендации совета по политике Специальной экономической зоны в ускоренном режиме, так как специальная экономическая зона в Мумбае, Ситапура (Sitapura) в Джайпуре, Ноида (Noida) в Дели, Сурат в Гуджарате являются основными центрами экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в США и Китай ».

Ашиш Шелар, государственный министр по вопросам школьного образования, спорта и благосостояния молодежи штата Махараштра, сказала: «Государство оказало искреннюю поддержку и сотрудничество GJEPC в создании первого в стране Ювелирного парка, который будет открыт в Нави в Мумбае. Я считаю, что Ювелирный парк будет привлекать инвестиции в размере около 140 млрд рупий и создаст примерно 100 000 рабочих мест. Махараштра будет в авангарде предоставления необходимой инфраструктуры и преимуществ производителям и экспортерам ювелирных изделий малого и среднего бизнеса, которые хотят больше инвестировать в свои объекты и фабрики. Мы рады отметить, что Совет инвестирует в обеспечение благосостояния работников ювелирного сектора с точки зрения планов медицинского страхования и субсидированного медицинского страхования».

Выставка оборудования IIJS Machinery также проходит в отелях «Lalit» и «Hotel Leela Sahar Airport», Мумбаи. На ней в общей сложности представлено 155 экспонентов, в том числе 24 международных экспонентов из Италии, Германии, Турции, США и ОАЭ.





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished