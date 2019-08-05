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08 июля 2019

Университет в США запускает курсы подготовки специалистов в области полезных ископаемых

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В качестве ответа на растущую потребность в образовании в интересах устойчивого развития,  вызванную обеспокоенностью экологическими и социальными проблемами в области поставок полезных ископаемых и переходом сообществ к постуглеродной энергетике, Делавэрский университет (University of Delaware) объявил о запуске с января 2020 года образовательных курсов, слушатели которых получат диплом специалиста по полезным ископаемым, минеральному сырью и устойчивому общественному развитию.
Образовательная  программа, руководимая Салимом Х.Али (Saleem H. Ali), заслуженным профессором энергетики и окружающей среды Делавэрского университета, представляет собой пилотный проект для США, который отличает междисциплинарный подход к увязке научных и политических вопросов, связанных с добычей природных ископаемых и минерального сырья. 
Слушателям курсов предстоит получить данные не только о добываемых природных ресурсах, но и синтетических продуктах, которые как заменители из-за экологических и социальных проблем все чаще сравнивают с природными ископаемыми. 
На обучение отводится 18-24 месяцев. Программа рассчитана на привитие слушателям навыков, необходимых для получения работы в развивающейся сфере устойчивого управления цепочками поставок и экологической и социальной ответственности, что позволяет стать мировыми лидерами и новаторами в данной области. 
При том, что большая часть обучения будет проводиться онлайн, слушателям также предоставят возможность участвовать в кампусе – одна-две недели интенсивных занятий в течение летних и зимних сессий. Кроме того, предлагаются исследовательские партнерства и возможности для практического обучения с несколькими международными университетами, включая Институт экологически безопасных материалов при Квинслендском университете в Австралии (University of Queensland’sSustainable Materials Institute in Australia) и Национальный университет науки и техники в России (National Universityof Science and Technology in Russia). Делавэрским университетом заключены официальные меморандумы о взаимопонимании с этими образовательными учреждениями, и в рамках программы сотрудничества в обеих странах будут проводиться «полевые» курсы.
«Ведущий Московский научный университет был выбран в качестве стратегического партнера, поскольку Россия входит в число крупнейших мировых производителей полезных ископаемых, а также исходя из духа научной дипломатии, который должен стать важным ориентиром для образовательных учреждений в эти неспокойные времена в глобальных  делах», - сказал Али.
Обмен студентами будет осуществляться также с Китайским университетом геонаук в Ухане (ChineseUniversity of Geosciences in Wuhan).
Кандидатами на прием на курсы «Полезные ископаемые, минеральное сырье и устойчивое общественное развитие» могут быть, но не только, специалисты среднего звена в области энергетики, добывающей промышленности и устойчивого развития, госчиновники и другие государственные служащие, экономисты и ученые, выпускники колледжей, изучающих смежные дисциплины, а также специалисты некоммерческой, музейной и ювелирной промышленности. 
Салим Х. Али является членом группы Организации Объединенных Наций по международным ресурсам (UnitedNations International Resources Panel) и научно-технической консультативной группы Глобального экологического фонда (Global Environment Facility) - крупнейшего в мире многостороннего целевого фонда в защиту  окружающей среды, находящегося под опекой Всемирного банка (WorldBank). 
Патрисия Сивруд (Patricia Syvrud), в недавнем прошлом исполнительный директор Всемирного алмазного совета (World Diamond Council), была нанята Делавэрским университетом для взаимодействия с Али с целью разработки образовательной программы, которую будет также курировать внешний руководящий совет, состоящий из лидеров промышленности, гражданского общества и правительственных учреждений.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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