Эксклюзив

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Заработная плата работников алмазного сектора сократилась на 30%

Сегодня
Новости

Опрос, проведенный Гуджаратским профсоюзом рабочих алмазного сектора (Gujarat Diamond Workers Union, GDWU), показал, что производители алмазов снизили заработную плату рабочих в среднем на 30% за последние семь месяцев в Гуджарате, Индия, сообщает Times of India. 
Президент GDWU Ранмал Джиллария (Ranmal Jillariya) заявил: «Тяжелее всего приходится работникам алмазного сектора, которые после сокращения зарплат не могут свести концы с концами. За последний год в Сурате около 4 200 рабочих стали безработными. Владельцы фабрик также относятся к ним безразлично во времена кризиса». 
Хотя инсайдеры отрасли называют нынешние трудности отрасли одним из худших этапов, многие другие, такие как Бабу Гуджарати (Babu Gujarati), президент Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA) , видят проблеск надежды в темноте. 
«В отрасли создается позитивная атмосфера, и мы считаем, что период замедления торговли скоро закончится. Мы обеспокоены трудностями рабочих и готовы решать проблемы с помощью владельцев бизнеса и на правительственном уровне». 
Профсоюз также сообщил, что во время кризиса 2009 года около двух тысяч работников алмазного сектора в Сурате потеряли работу, а целых 400 алмазных компаний прекратили свою деятельность. 
Хотя диамантеры не уверены в том, когда этот этап закончится, один из сайтхолдеров De Beers сказал: «Промышленность Сурата сидит на огромном запасе бриллиантов, которые ждут, чтобы их огранили. В такой ситуации нет необходимости обрабатывать новые камни, так как спрос на камни остается низким».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished