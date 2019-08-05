Заработная плата работников алмазного сектора сократилась на 30%

Сегодня

Опрос, проведенный Гуджаратским профсоюзом рабочих алмазного сектора (Gujarat Diamond Workers Union, GDWU), показал, что производители алмазов снизили заработную плату рабочих в среднем на 30% за последние семь месяцев в Гуджарате, Индия, сообщает Times of India.

Президент GDWU Ранмал Джиллария (Ranmal Jillariya) заявил: «Тяжелее всего приходится работникам алмазного сектора, которые после сокращения зарплат не могут свести концы с концами. За последний год в Сурате около 4 200 рабочих стали безработными. Владельцы фабрик также относятся к ним безразлично во времена кризиса».

Хотя инсайдеры отрасли называют нынешние трудности отрасли одним из худших этапов, многие другие, такие как Бабу Гуджарати (Babu Gujarati), президент Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA) , видят проблеск надежды в темноте.

«В отрасли создается позитивная атмосфера, и мы считаем, что период замедления торговли скоро закончится. Мы обеспокоены трудностями рабочих и готовы решать проблемы с помощью владельцев бизнеса и на правительственном уровне».

Профсоюз также сообщил, что во время кризиса 2009 года около двух тысяч работников алмазного сектора в Сурате потеряли работу, а целых 400 алмазных компаний прекратили свою деятельность.

Хотя диамантеры не уверены в том, когда этот этап закончится, один из сайтхолдеров De Beers сказал: «Промышленность Сурата сидит на огромном запасе бриллиантов, которые ждут, чтобы их огранили. В такой ситуации нет необходимости обрабатывать новые камни, так как спрос на камни остается низким».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished