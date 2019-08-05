Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по РСБУ за I полугодие 2019 года снизилась до 36,3 млрд руб

АК «АЛРОСА» (ПАО), головная компания Группы АЛРОСА, опубликовала отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I полугодие 2019 года.Выручка АК «АЛРОСА» по РСБУ за I полугодие 2019 года снизилась на 29% по сравнению с прошлым годом, до 89,1 млрд руб, что было обусловлено общим ухудшением конъюнктуры на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. Снижение выручки, в свою очередь, отразилось на показателе чистой прибыли по РСБУ – по итогам первых шести месяцев текущего года она сократилась на 30% в годовом исчислении, до 36,3 млрд руб.Член правления АК «АЛРОСА» (ПАО), директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев заявил: «Снижение выручки относительно прошлого года произошло на фоне существенных кризисных явлений в алмазно-бриллиантовой отрасли, в основе которых лежит целый комплекс разных причин. Избыточный объем стоков, образовавшийся в гранильном секторе в период высокого спроса и больших ожиданий в прошлом году, сложности с финансированием, с которыми столкнулись индийские огранщики, кризис в торговых отношениях между США и Китаем, двумя крупнейшими рынками потребления ювелирных украшений с бриллиантами, уход ювелирных брендов в онлайн и, как следствие, отсутствие у них необходимости держать в ритейле значительные стоки готовой продукции, – эти и другие причины негативно отразились на продажах и финансовых результатах всех глобальных компаний. Вместе с тем, снижение алмазодобывающими компаниями объемов реализуемой продукции наряду с другими мерами, предпринимаемыми крупными игроками, способствуют постепенному повышению сбалансированности рынка и стабилизации продаж».Отчетность по МСФО за I полугодие 2019 года планируется опубликовать 19 августа текущего года.