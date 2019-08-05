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08 июля 2019

Lucapa получила 35,5 млн долларов от продажи алмазов, добытых на Луло и Мотаэ

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news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond получила $ 35,5 млн от последней продажи алмазов с рудников Луло (Lulo) и Мотаэ (Mothae) в Анголе и Лесото, соответственно.
В компании сообщили, что партия алмазов весом 3 558 каратов, добытых на Луло, принесла фирме валовую прибыль в размере $4,4 млн, что соответствует средней цене за карат в размере $1 234.
Это привело к тому, что общий объем продаж алмазов, добытых на Луло, в 2019 году составил $26,5 млн при средней цене за карат в $2 764.
Lucapa заявила, что последний тендер не включал в себя добытый на Луло дорогостоящий розовый алмаз массой 46 каратов, который рассматривается партнерами по Луло для огранки для получения большей прибыли.
Партия алмазов весом 4 376 каратов, добытых на Мотаэ (Mothae), была продана за $1,8 млн, что представляет собой среднюю цену за карат алмазов в $400 и $475 за карат алмазов, размер рассева которых больше, чем одиннадцатый номер сита. На результаты продаж повлияло решение отозвать из продажи самый дорогой в тендере алмаз, добытый на Мотаэ - камень цвета D весом 36 каратов.
Этот алмаз, согласно заявлению компании, также изучается для огранки с тем, чтобы получить от этого дополнительную прибыль.
Вместе с последним тендером общий объем продаж алмазов, добытых на Мотаэ в 2019 году, составил $9 миллионов при средней цене за карат в $539 и $661 за карат алмазов, размер рассева которых больше, чем одиннадцатый номер сита.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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