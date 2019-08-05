Debswana хочет расширить шахту Орапа после 2050 года c помощью проекта Cut 3

Debswana, совместное предприятие, которое пополам принадлежит De Beers и правительству Ботсваны, рассматривает вопрос о расширении алмазного рудника Орапа (Orapa) после 2050 года, согласно сообщениям местных средств массовой информации.Издательство Weekend Post процитировало слова генерального директора рудников Орапа, Летлхакане (Letlhakane) и Дамтшаа (Damtshaa) (OLDM) Бакани Мотлхабани (Bakani Motlhabani), который заявил, что расширение будет называться проектом Кат 3 (Cut 3).Проект будет включать удаление отвалов со дна шахты, а также расширение и углубление карьера.Орапа в настоящее время разрабатывается на глубине 250 м, и ожидается, что к 2026 году уровень опустится на 450 м.Генеральный директор Debswana Альберт Милтон (Albert Milton) также намекнул, что ведутся исследования для оценки жизнеспособности проекта Кат 3.В настоящее время на шахте ведутся работы по перемещению отвалов протяженностью более 500 метров с южной стороны шахты на дальнюю западную сторону, чтобы освободить место для скважин для добычи керна на Кат 3.На руднике также создается установка по утилизации остаточных отходов для переработки оставшейся с проекта Кат 2 руды и дальнейшей утилизации остатков руды на проекте Кат 3.Рудник Орапа был открыт в 1967 году и полностью введен в эксплуатацию в июле 1971 года.