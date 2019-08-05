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08 июля 2019

Debswana хочет расширить шахту Орапа после 2050 года c помощью проекта Cut 3

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debswana_logo.pngDebswana, совместное предприятие, которое пополам принадлежит De Beers и правительству Ботсваны, рассматривает вопрос о расширении алмазного рудника Орапа (Orapa) после 2050 года, согласно сообщениям местных средств массовой информации.
Издательство Weekend Post процитировало слова генерального директора рудников Орапа, Летлхакане (Letlhakane) и Дамтшаа (Damtshaa) (OLDM) Бакани Мотлхабани (Bakani Motlhabani), который заявил, что расширение будет называться проектом Кат 3 (Cut 3).
Проект будет включать удаление отвалов со дна шахты, а также расширение и углубление карьера.
Орапа в настоящее время разрабатывается на глубине 250 м, и ожидается, что к 2026 году уровень опустится на 450 м.
Генеральный директор Debswana Альберт Милтон (Albert Milton) также намекнул, что ведутся исследования для оценки жизнеспособности проекта Кат 3.
В настоящее время на шахте ведутся работы по перемещению отвалов протяженностью более 500 метров с южной стороны шахты на дальнюю западную сторону, чтобы освободить место для скважин для добычи керна на Кат 3.
На руднике также создается установка по утилизации остаточных отходов для переработки оставшейся с проекта Кат 2 руды и дальнейшей утилизации остатков руды на проекте Кат 3.
Рудник Орапа был открыт в 1967 году и полностью введен в эксплуатацию в июле 1971 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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