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08 июля 2019

Индия: ярлык с пробой обязателен для ювелиров для продажи золота, кроме экспортных товаров

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Министерство по защите прав потребителей правительства Индии выпустило проект уведомления о контроле продаж всех золотых изделий весом более двух граммов, которые предназначены для потребления на внутреннем рынке. Хотя министерство стремилось принять эту предлагаемую обязательную норму, проект не мог быть реализован до сих пор по различным причинам. 
Вскоре только зарегистрированным ювелирам будет разрешено продавать золотые изделия и товары из золота, и они смогут в дальнейшем продавать драгоценный металл только с ярлыком, где указана проба, проставленная Бюро индийских стандартов. Проба будет давать гарантию чистоты золотых изделий.
В проекте уведомления указывается, что новая норма обязывает розничные торговые точки проходить сертификацию и вешать ярлыки на все золотые изделия перед их продажей. «Они должны продаваться только зарегистрированными ювелирами через сертифицированные торговые точки после выполнения условий для драгоценного изделия из золота, золотых украшений и товаров из золота», - говорится в проекте предложения. 
Чиновники заявили, что приказ будет издан вскоре после рассмотрения предложений и возражений заинтересованных сторон. 
«Только товары весом менее двух граммов, предназначенные для экспорта, будут использоваться для медицинских, стоматологических или промышленных целей, а также золотые слитки в форме бруска, пластины, листа или фольги будут освобождены от получения пробы». 
Маркировка имеет важное значение, поскольку люди покупают золотые изделия, считая это надежной инвестицией или вкладом. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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