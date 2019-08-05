Индия: ярлык с пробой обязателен для ювелиров для продажи золота, кроме экспортных товаров

Вскоре только зарегистрированным ювелирам будет разрешено продавать золотые изделия и товары из золота, и они смогут в дальнейшем продавать драгоценный металл только с ярлыком, где указана проба, проставленная Бюро индийских стандартов. Проба будет давать гарантию чистоты золотых изделий.
В проекте уведомления указывается, что новая норма обязывает розничные торговые точки проходить сертификацию и вешать ярлыки на все золотые изделия перед их продажей. «Они должны продаваться только зарегистрированными ювелирами через сертифицированные торговые точки после выполнения условий для драгоценного изделия из золота, золотых украшений и товаров из золота», - говорится в проекте предложения.
Чиновники заявили, что приказ будет издан вскоре после рассмотрения предложений и возражений заинтересованных сторон.
«Только товары весом менее двух граммов, предназначенные для экспорта, будут использоваться для медицинских, стоматологических или промышленных целей, а также золотые слитки в форме бруска, пластины, листа или фольги будут освобождены от получения пробы».
Маркировка имеет важное значение, поскольку люди покупают золотые изделия, считая это надежной инвестицией или вкладом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished