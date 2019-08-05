Ангола получила $ 601 млн от продажи алмазов

Объем реализации алмазов за рассматриваемый период сократился на 4,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Государственный секретарь по шахтам Жанио Коррея Виктор (Jânio Correia Victor) сказал, что снижение было связано с деятельностью Catoca, которая не смогла предложить свои алмазы в апреле для продажи по операционным причинам.
Однако прибыль компании выросла на 3,9% по сравнению с первым полугодием 2018 года.
Ангола произвела 9,4 млн каратов стоимостью 1,2 млрд долларов в 2018 году.
Страна намерена увеличить годовой объем производства до 14 миллионов каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished