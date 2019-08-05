Ангола получила $ 601 млн от продажи алмазов

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Ангола получила $601,4 млн от реализации 4,1 млн каратов, проданных в первой половине 2019 года, сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на данные национальной алмазной торговой компании Анголы SODIAM.

Объем реализации алмазов за рассматриваемый период сократился на 4,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Государственный секретарь по шахтам Жанио Коррея Виктор (Jânio Correia Victor) сказал, что снижение было связано с деятельностью Catoca, которая не смогла предложить свои алмазы в апреле для продажи по операционным причинам.

Однако прибыль компании выросла на 3,9% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Ангола произвела 9,4 млн каратов стоимостью 1,2 млрд долларов в 2018 году.

Страна намерена увеличить годовой объем производства до 14 миллионов каратов.





Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished