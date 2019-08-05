Часы и ювелирные изделия способствовали росту прибыли LVMH в первом полугодии

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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ведущая мировая группа производителей предметов роскоши, в первой половине 2019 года получила доход в размере 25,1 млрд евро, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Прибыль от продаж часов и ювелирных изделий в первом полугодии 2019 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.









Фото: Hublot







Прибыль от основной деятельности компании выросла на 5%. Bvlgari добилась хороших успехов в своих магазинах и продолжала завоевывать долю рынка. Знаменитые линии Serpenti, B.Zero1, Diva и Fiorever способствовали росту прибыли. Новая коллекция ювелирных изделий высокого класса Cinemagia, представленная в июне на Капри, была очень хорошо принята. У Chaumet успех коллекции компании Bee My Love и ее знаковых Liens и Josephine были основными факторами роста продаж ювелирного дома. TAG Heuer продолжала концентрироваться на своих флагманских линиях, в то время как Hublot показала активный рост продаж и продолжила развивать свою сеть магазинов.

Организация первой выставки швейцарских часов LVMH, которая пройдет в Дубае, намечена ​​на январь 2020 года.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург