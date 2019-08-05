BlueRock назначила подрядчика на алмазный рудник в Южной Африке

BlueRock Diamonds заключила контракт с Teichmann South Africa, промышленной группой по гражданскому строительству и добыче полезных ископаемых, в которой работает около 1 800 человек, на оказание услуг по добыче полезных ископаемых на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке.Контракт рассчитан на пять лет.BlueRock ожидает, что опыт данной компании в добыче полезных ископаемых значительно снизит риски ее горнодобывающей деятельности и позволит достичь производственных целей с минимальными затратами.«В отличие от соглашения с предыдущим поставщиком таких услуг, чья работа оплачивалась ежечасно при минимальном количестве гарантированных часов, Teichmann будет получать оплату почти полностью на основе стоимости за тонну, и, соответственно, реальная стоимость за тонну уменьшится, а производство увеличится», - заявили в BlueRock.Исходя из нижнего предела текущих планов производства BlueRock, оценочная стоимость услуг Teichmann на финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2020 года, составит около 1,1 млн фунтов стерлингов.