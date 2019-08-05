Розничные продажи предметов роскоши в Гонконге пострадали из-за продолжительных беспорядков

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Спорадические антиправительственные акции протеста в Гонконге создают многочисленные проблемы для крупных городских ритейлеров. Согласно предварительным данным правительства Гонконга, продажи предметов роскоши в этом административном районе в июне упали на 17,1% по сравнению с прошлым годом.

Данные Департамента переписи и статистики Гонконга показали, что розничные продажи в июне достигли 35,2 млрд гонконгских долларов (около 4,5 миллиарда долларов США). Продажи упали на 2,6 процента в первой половине года. Согласно этим данным, продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков в розничных магазинах Гонконга достигли 5,75 млрд гонконгских долларов по сравнению с 6,94 млрд гонконгских долларов в июне 2018 года. Экспорт из Гонконга за три месяца до 31 мая упал на 2,1% по сравнению с прошлым годом, тогда как поставки в США за тот же период сократились на 35,4%.

31 июля правительство Гонконга сообщило о сокращении ВВП на 0,3% во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом.

Протесты также происходят в то время, когда позиции Гонконга как азиатского розничного центра роскоши находятся под возрастающим давлением, особенно со стороны материкового Китая. Есть также признаки того, что замедление китайской экономики заставляет некоторых потребителей корректировать свои планы покупок.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished