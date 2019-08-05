Импорт золота в Индию в июле упал на 55%

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Индийский импорт золота в июле упал на 55% с уровня годичной давности до самого низкого уровня за последние три года, что привело к росту цен на местном рынке до рекордно высокой отметки, а повышение налогов на импорт сократило спрос.

В июле Индия импортировала 39,66 тонны золота по сравнению с 88,16 тонны годом ранее. В стоимостном выражении импорт страны за месяц упал на 42%, до 1,71 млрд долларов.

Местные цены на золото подскочили до рекордно высокого уровня в прошлом месяце, отражая рост на зарубежном рынке, а правительство Индии подняло налоги на импорт драгоценного металла до 12,5% с 10%. Удивительное повышение налога на импорт и повышение цен сильно повлияли на спрос в прошлом месяце.

По словам представителей отрасли, даже в августе импорт будет значительно ниже, чем в прошлом году, поскольку спрос не улучшается. Поскольку розничный спрос сократился, ювелиры размещают заказы на импорт в банках. Спрос на золото в Индии в сентябре, вероятно, снизится, так как высокие цены на местном рынке ограничивают покупки.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished