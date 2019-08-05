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Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

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08 июля 2019

IDE запускает вторую кампанию «Лети и покупай»

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ide_logo.pngОсновываясь на успехе прошлогодней кампании «Лети и покупай» (Fly to Buy), Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) объявила о том, что вторая кампания «Лети и покупай» будет проходить с сентября по декабрь 2019 года. 
Покупателям алмазов будет возмещена стоимость полетов в Израиль, сообщает IDE.
Акция проводится в сотрудничестве с Министерством экономики Израиля. 
«Лети и покупай» позволит покупателям алмазов бесплатно летать в Израиль, если во время своей поездки на биржу они совершат покупку алмазов на сумму, превышающую $150 000, и будут оставаться на торговой площадке не менее двух часов каждый день. В этом случае стоимость билета до $1 000 будет возвращена покупателю. 
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Реакция торгового сообщества на прошлогоднюю кампанию «Лети и покупай» была исключительно положительной и привела многих международных покупателей в наш алмазный комплекс. Мы ожидаем, что кампания этого года значительно увеличит трафик покупателей».
«Лети и покупай» будет активно продвигаться в рамках международной кампании в социальных сетях.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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