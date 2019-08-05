IDE запускает вторую кампанию «Лети и покупай»

Покупателям алмазов будет возмещена стоимость полетов в Израиль, сообщает IDE.
Акция проводится в сотрудничестве с Министерством экономики Израиля.
«Лети и покупай» позволит покупателям алмазов бесплатно летать в Израиль, если во время своей поездки на биржу они совершат покупку алмазов на сумму, превышающую $150 000, и будут оставаться на торговой площадке не менее двух часов каждый день. В этом случае стоимость билета до $1 000 будет возвращена покупателю.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Реакция торгового сообщества на прошлогоднюю кампанию «Лети и покупай» была исключительно положительной и привела многих международных покупателей в наш алмазный комплекс. Мы ожидаем, что кампания этого года значительно увеличит трафик покупателей».
«Лети и покупай» будет активно продвигаться в рамках международной кампании в социальных сетях.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished