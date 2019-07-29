Эксклюзив
Правильная настройка рекламы - это главный вызов
На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...
Вчера
Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны
Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...
29 июля 2019
«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института
Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...
22 июля 2019
Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации
Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...
15 июля 2019
«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам
Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...
08 июля 2019
В Анголе может быть создана алмазная биржа
Endiama сосредоточится на цепочке создания стоимости своего бизнеса, то есть на разведке и добыче.
Пока не известно прорабатывался ли вопрос вхождения создаваемой биржи во Всемирную федерацию алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), члены которой могут взаимодействовать друг с другом лишь при ассоциативном статусе.
Также Министерство минеральных ресурсов и нефти Анголы рассматривает возможность создания Национального агентства по минеральным ресурсам (Agência Nacional de Recursos Minerais, ANRM).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished