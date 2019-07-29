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Правильная настройка рекламы - это главный вызов

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Вчера

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

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08 июля 2019

В Анголе может быть создана алмазная биржа

Сегодня
Новости
По сообщениям ангольских СМИ, одним из результатов проходящей в стране реформы в добывающем и энергетическом секторах станет окончательное закрепление исключительно за госкомпанией Sodiam функции торговли алмазами, которую она будет реализовывать, как ожидается, через создающуюся алмазную биржу.
Endiama сосредоточится на цепочке создания стоимости своего бизнеса, то есть на разведке и добыче.
Пока не известно прорабатывался ли вопрос вхождения создаваемой биржи во Всемирную федерацию алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), члены которой могут взаимодействовать друг с другом лишь при ассоциативном статусе.
Также Министерство минеральных ресурсов и нефти Анголы рассматривает возможность создания Национального агентства по минеральным ресурсам (Agência Nacional de Recursos Minerais, ANRM).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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